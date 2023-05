Allgemein | STAR NEWS

Victoria Swarovski: Ihr Freund ist nun reichster Österreicher

DE Deutsche Promis - Wenn man Moderatorin Victoria Swarovski (29) unterstellen würde, dass sie sich ihre Partner nach deren Bankkonto aussuchen würde, könnte man nun sagen, dass sie einen richtig guten Fang gemacht hat. Zum Glück hat sie das gar nicht nötig.

Reichster Mann Österreichs

Im April hatte die Österreicherin auf Instagram ihre Beziehung zu Mark Mateschitz (31) mit einem gemeinsamen Foto in den Bergen öffentlich gemacht. Besagter Neuer ist der Sohn des verstorbenen 'Red Bull'-Unternehmers Dieter Mateschitz und gerade wurde bekanntgegeben, dass der Österreicher satte 26 Milliarden Euro erbt. Das macht ihn nun zum reichsten Mann im Alpenland. Nun ist seine Liebste aber auch keine arme Kirchenmaus und stammt aus der Schmuckdynastie Swarovski. Da gesellt sich Gleiches zu Gleichem und Konflikte, wer denn nun die Rechnung bezahlt, dürfte es nicht geben.

Victoria Swarovski hat sich ihre Fernsehkarriere erarbeitet

Allerdings ist es nicht so, dass Victoria Swarovski auf der faulen Haut liegt. Bei 'Let's Dance' hat sie sich in sechs Jahren als Moderatorin längst etabliert, sie verfügt über eine halbe Million Follower auf Instagram, hat eine eigene Beauty-Marke und arbeitet als Model. Einfach nur auf das Familienvermögen zu setzen, war ihr dann doch zu einfach. Aber sie weiß auch, was so ein berühmter Name bedeutet: "Du hast natürlich das Privileg, Leute kennenzulernen, die du sonst nicht so leicht treffen würdest. Du wächst in einer Familie auf, in der es dir gut geht", beschrieb sie gegenüber 'Glamour' die Vorteile eines bekannten Namens, um dann zu den Nachteilen zu kommen: "Auf der anderen Seite widerfährt dir aber auch unfassbar viel Neid. Du musst dich viel mehr beweisen als andere Menschen, da einfach vorausgesetzt wird, dass du gewisse Dinge können musst. Ist dem nicht so, bist du direkt eine Niete. Du musst also viel schneller und besser abliefern als jemand anderes." Ihr neuer Freund Mark Mateschitz wird sicherlich mit ähnlichen Vorurteilen zu kämpfen haben, da kann ihn Victoria Swarovski sicherlich gut unterstützen.