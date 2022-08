Allgemein | STAR NEWS

Vertragsverlängerung für Mia Julia: Die Sängerin bleibt Königin am Bierkönig

DE Deutsche Promis - Viele träumen von einem einem Job auf Mallorca, für Mia Julia (35) ist dieser Traum wahr geworden. Zwei Mal die Woche unterhält die Sängerin ('Mallorca — da bin ich daheim') am Bierkönig auf der Baleareninsel die Gäste.

10-jähriges Bühnenjubiläum

Jetzt wurde ihr Vertrag zu ihrer großen Freude für zwei weitere Jahre verlängert — in der Ballermann-Riesenbar weiß man eben, was man an ihr hat. Schließlich ist Mia schon eine Weile dabei. "Ich feiere dieses Jahr mein 10-jähriges Bühnenjubiläum auf Mallorca", berichtete die Entertainerin gegenüber Bild. "(Ich) freue mich deswegen umso mehr, dass der Bierkönig mir für zwei weitere Jahre sein Vertrauen schenkt." Wer Mia sehen will, sollte seinen Besuch allerdings genau planen, denn sie steht dort nicht jeden Tag auf der Bühne: donnerstags und sonntags wird dort mit ihr der "geilste Ort der Welt" gefeiert. Für den Star noch immer eine Art Traum.

Mia Julia ist ihren Fans dankbar

Mia Julia hat sich in der Mallorca-Partyszene hochgearbeitet. "Es ist für mich an manchen Tagen immer noch nicht real. Vor zehn Jahren haben wir noch Handzettel für meine Auftritte verteilt. Deshalb bin ich jedem Einzelnen zutiefst dankbar, der zu meinen Auftritten kommt und meine Musik hört." Zu den Kontroversen um den Ballermann-Hit 'Layla' hatte sie übrigens schon vor ein paar Wochen deutliche Worte gefunden: "Die sollen sich alle nicht so anstellen. 'Layla' ist nichts anderes als ein lustiger Partysong mit einem unfassbar krassen Ohrwurm, der auch mich Tag und Nacht verfolgt."

Wer gerade nicht nach Mallorca fliegen kann, kann Mia Julia zwischen ihren Auftritten auf der Insel natürlich auch bei deutschen Events und Mallorca-Partys singen hören — zum Beispiel am Mittwoch (10. August) auf der Cranger Kirmes.

Bild: picture alliance/dpa | Hannes P Albert

