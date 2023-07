Allgemein | STAR NEWS

Technische Panne mit schmerzhaften Folgen: Warum Mia Julia ein Konzert abbrechen musste

DE Deutsche Promis - Mia Julia (36) stand gerade wenige Minuten auf der Bühne, hatte ihren ersten Song gesungen, als es am Dienstag (4. Juli) bei einem Konzert in Karlsfeld zu einer für sie schmerzhaften technischen Panne kam. Ein kurzer Moment reichte, und schon hatte die Technik das Gehör der Sängerin ('Der Zug hat keine Bremse') vorübergehend geschädigt.

Schwindelanfälle nach Rückkopplung

Gegenüber 'Bild' erzählte ihr Mann Peter, was geschehen war. "Es gab eine heftige laute Rückkopplung bei den Boxen auf der Bühne im Hochfrequenz-Bereich, die bis fast ans Ende des Zelts zu hören war. Mia stand zu diesem Zeitpunkt direkt an diesen besagten Monitorboxen." Das war nicht nur schmerzhaft, sondern brachte sie auch aus dem Gleichgewicht. "Der Ton war so laut, dass Mia sich sofort ans rechte Ohr griff und so starke Schwindelanfälle hatte, dass sie sich hinter das DJ-Pult auf der Bühne legen musste." Schließlich die Gewissheit: Mia konnte nicht weitermachen.

Mia Julia entschuldigt sich

Ein Sanitäter habe sich um Mia Julia gekümmert. Es soll ein Pfeifkonzert gegeben haben, nachdem klar wurde, dass es nicht weiterging. Auf Instagram entschuldigte sich die Sängerin noch am gleichen Abend. "Mein rechtes Ohr hat leider alles abbekommen. Mein Ohr sticht, mein rechtes Auge flackert, meine komplette Gesichtshälfte sticht und mein Gleichgewichtssinn ist leider gestört, so dass ich leider die Show abbrechen musste….Ich lasse meinem Ohr jetzt etwas Ruhe."

Am Mittwoch dann das ersehnte Update: "Mein Ohr tut noch weh und ich fühl mich noch schwindlig." Sie werde sich weiterhin Ruhe gönnen. Es fühle sich jetzt ein bisschen an wie eine Mittelohrentzündung. "Wird schon wieder", meinte Mia Julia optimistisch, und die zahlreichen Genesungswünsche ihrer Fans helfen ihr sicher beim Gesundwerden.

Bild: picture alliance/dpa | Hannes P Albert