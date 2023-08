Allgemein | STAR NEWS

Verliebter Post Malone: Seine Verlobte sagte erstmal nein

DE Showbiz - Post Malone (28) war am Mittwoch (2. August) bei Alex Cooper und dessen Podcast ‘Call Her Daddy’ zu Gast. Bei der Gelegenheit erzählte der Rapper ('Sunflower') von seinem Heiratsantrag, den er seiner namentlich nicht bekannten Freundin vor zwei Jahren in Las Vegas machte.

Verlobung – nein, danke

Im ersten Anlauf kassierte Post Malone damals eine Abfuhr: "Ich hatte eine erhebliche Geldsumme verspielt und wir sind raufgegangen und ich war so fertig und besoffen", erinnerte sich der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Austin Post heißt. "Ich so: ‘Hey, willst du mich heiraten? Ich hab einen Ring und all den Kram.’ Und dann sagte sie nein." Er berichtete weiter, dass sie jedoch bereit war, ihm eine zweite Chance zu geben. Sie schlug vor, dass er sie am nächsten Tag noch einmal fragen sollte. "Sie so: ‘Frag mich morgen.’ Und das tat ich dann. Und ich war nüchtern und es war schön." Der gebürtige New Yorker findet heute, dass es "richtig" war, dass seine Verlobte seine alkoholisierten Avancen ablehnte. "Ich bin einfach schlecht darin, Romantik abzuschätzen, denke ich", scherzte er.

Post Malone hat noch nicht geheiratet

Verlobt ist Post Malone nun also mit seiner namenlosen Herzensdame, aber zur Hochzeit kam es bislang noch nicht. Angesprochen auf das große Ereignis sagte er nur so viel: "Die dance moves werden hoffentlich klappen." Für die Deko stellt er sich "jede Menge Camouflage" vor, und auch sein Hochzeitsanzug hat ein Camouflage-Muster – der hängt nämlich schon im Schrank. Bislang hatte das Paar offenbar Wichtigeres zu tun, als einander das offizielle Ja-Wort zu geben: Im Mai 2022 wurden Post Malone und seine Verlobte Eltern einer Tochter. Vielleicht warten sie noch, bis die Kleine bei ihrer Hochzeit Blumen streuen kann.

