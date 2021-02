Allgemein | STAR NEWS

Post Malone: Ist der Rapper verflucht?

DE Showbiz - Bei Post Malone (25) reiht sich schon seit Jahren ein Unglück an das nächste. Doch dafür gibt es einen Grund, glaubt der Rapper ('Better Now'), denn er ist davon überzeugt, dass ein böser Geist hinter seiner Pechsträhne steckt.

Besuch im Museum

In der Show 'Late Night With Seth Meyers' erklärte der Musiker, dass das Schicksal seinen Lauf nahm, als er 2018 in der TV-Show 'Ghost Adventures' auftrat. Dieser Auftritt beinhaltete einen Besuch von Zak Bagans Haunted Museum in Las Vegas, wo Gegenstände mit angeblich 'paranormalen' Eigenschaften ausgestellt werden. Im Laufe der Show fasste Zak Bagans eine Kiste an, in der sich ein Dibbuk befinden sollte — ein böser Geist. Post Malone berührte den Museums-Boss zu dem Zeitpunkt an der Schulter. Hätte er das mal bloß nicht gemacht!

Ein Geist trachtet Post Malone nach dem Leben

Zwei Monate später war Post Malone an Bord seines Privatflugzeugs, als das Fahrgestell beschädigt und somit eine Notlandung erforderlich wurde. Schon im nächsten Monat hatte der Rapper einen Autounfall, den er nur mit viel Glück überlebte. Dem nicht genug, Diebe suchten sein Haus heim. "Das passierte alles innerhalb eines Monats", verriet der Musiker seinem Gastgeber Seth Myers (47). "Wirklich ganz, ganz komisches Zeugs."

Nun scheinen übernatürliche Dinge ja vor allem im Leben derer zu passieren, die ohnehin an sie glauben, und Post Malone ist da keine Ausnahme. Er habe "schon immer ein Interesse an unerklärlichen Phänomenen" gehabt, fügte er hinzu. So habe er zum Beispiel auch schon mal ein UFO gesehen. "Hier in Utah ist alles unheimlich, wenn man nur in den Himmel schaut. Ich gehe manchmal auch um vier Uhr morgens nach draußen mit meinem Nachtsichtgerät und schaue nach oben, ob ich irgendetwas sehe." Bleibt nur zu hoffen, dass Post Malone nicht eines Tages von ungebetenen Besuchern mitgenommen wird. Bei seiner Pechsträhne ist alles möglich!

