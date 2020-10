Allgemein | STAR NEWS

Verliebter Geiger: David Garrett ist schon seit einem Jahr in festen Händen

DE German Stars - David Garrett (40) verdrehte zwar schon vielen seiner oft weiblichen Fans den Kopf, aber selbst hatte er nicht immer Glück in der Liebe. Viele Jahre fehlte dem Star-Geiger wohl auch einfach die Zeit für eine feste Beziehung, während er sich auf seine Karriere konzentrierte. Doch jetzt verriet der Musiker, dass er schon seit über einem Jahr glücklich verliebt ist.

Liebe auf den ersten Blick für David Garrett

Über Jahre betonte David, dass er alleine auch glücklich sei: "Ich bin seit über zwölf Jahren unterwegs und sehr auf mich konzentriert. Ich vermisse so etwas wie eine feste Beziehung nicht", zitiert ihn die 'Bunte' aus einem früheren Interview. Doch jetzt lüftete der Star im RTL-Morgenmagazin 'Guten Morgen Deutschland' ein lange gehütetes Geheimnis: Er hat seit über einem Jahr eine neue Freundin, in die er sich gleich beim ersten Treffen verliebte. Und an jedem Tag, den er mit ihr verbringt, entdeckt er neue wunderbare Seiten an ihr: "Es ist wie eine tolle Symphonie, es baut sich immer mehr drauf auf."

Wird David Garrett jetzt sesshaft?

Wer seine Flamme ist, will der Virtuose nicht verraten, aber eine besonders tolle Eigenschaft seiner Liebsten nannte er im Gala-Gespräch: "Sie ist wunderbar bodenständig." Ihre Beziehung sei sehr harmonisch und beide verbinde ihre Liebe zu Musik, Kultur und gutem Essen. Kein Wunder, dass er sich wünscht, dass es immer so weitergeht, und sich auch Nachwuchs vorstellen kann: "Mit Sicherheit irgendwann. Das ist nicht ausgeschlossen", sagte David Garrett auf die Frage, ob er sich mit seiner Freundin Kinder wünscht.