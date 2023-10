Allgemein | STAR NEWS

David Garrett: Seine Nachbarin ist ein internationaler Superstar

DE Deutsche Promis - David Garrett (43) ist in aller Welt gefragt. Der deutsche Star-Geier spielt vor ausverkauften Häusern, ob er in Berlin auftritt oder in Tokio. Da kann man sich auch schon mal eine nette Bleibe leisten, wie zum Beispiel ein exklusives Penthouse in New York — mit den den coolsten Nachbarn.

Wen David Garrett im Fahrstuhl trifft

Denn gleich nebenan lebt keine Geringere als Heidi Klum (50). Das verriet der Musiker im Gespräch mit 'Bild': "Ich habe eine wunderschöne Wohnung in SoHo, direkt neben Heidi Klum. Sie hat Penthouse B, ich habe Penthouse A, im selben Haus." Das deutsche Supermodel hat zwar Los Angeles als Hauptwohnsitz, ist aber auch oft genug im Big Apple. Zum gemeinsamen Kaffeeklatsch bleibt den beiden Stars aber kaum Zeit, wie David gestand, "aber wir begegnen uns durchaus mal im Fahrstuhl und dann grüßen wir uns natürlich." Beiden hätten in ihre Wohnungen investiert und sie kernsaniert.

Ungestört üben um drei Uhr morgens

Das Penthouse ist übrigens noch aus anderen Gründen ideal für David Garrett. "Die Wände sind so robust, dass ich nach Herzenslust üben kann. Selbst nachts um drei Uhr kann ich meine Geige spielen und es hört kein Mensch. Meine Nachbarn in New York haben sich noch nie beschwert. Im Gegensatz zu meinen Nachbarn in Berlin." Viel Zeit für seine Nachbarn wird der Geiger wohl in den nächsten Monaten nicht haben, denn im Oktober und November stehen im Rahmen seiner Tour Konzerte in der Türkei, Dubai, Japan und Südkorea an, dann geht es weiter nach China. Doch irgendwann kommt er sicher wieder nach New York zurück — vielleicht klappt es ja dann mal mit dem nachbarschaftlichen Kaffeeklatsch!

Bild: Ulrich Stamm/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images