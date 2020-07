Allgemein | STAR NEWS

Verliebt in London: Spider-Man Tom Holland zeigt seine neue Flamme

DE Showbiz - Tom Holland (24, 'Avengers: Endgame') und Nadia Parkes (24, 'Doctor Who') sind ein Paar – nachdem man im Mai über die Schauspieler zu munkeln begann, die offenbar zu dem Zeitpunkt schon mehrere Monate dateten, zeigt der Superheldendarsteller jetzt offen seine Liebe.

Tom Holland postet Liebesbilder auf Instagram

Jetzt scheint sich der 'Spider-Man'-Star sicher zu sein, denn er und Nadia stellten ihre Liebe auf die ultimative Probe: Sie gingen gemeinsam durch den Corona-Lockdown. Wochenlang isolierten sie sich gemeinsam in London, um vor der Pandemie sicher zu sein. Am Montag bestätigte Tom Holland nun seinen Beziehungsstatus offiziell, indem er ein Bild seiner Nadia auf Instagram postete. Darauf sieht man sie in einem weißen T-Shirt und mit einer Maske an einer Straße stehen. In ihrer Hand hält sie ihr iPhone, während über ihr dicke Wolken über den Himmel ziehen und die Sonne verdecken.

Tom und Nadia lernten sich über Freunde kennen

Später postete Nadia selbst Fotos von sich, die sie im selben Outfit zeigen und die womöglich von Tom Holland geknipst wurden, der den Bildern sein Like gab. Das Paar lernte sich über gemeinsame Freunde kennen, die ebenfalls keine Unbekannten sind: Joe Jonas und Sophie Turner stellten sie einander vor, bevor sie im vergangenen Jahr selbst heirateten. Joe und Sophie sind mittlerweile glückliche Eltern von Töchterchen Willa. Mal sehen, ob Tom Holland und Nadia Parkes diesem Vorbild folgen werden.