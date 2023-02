Allgemein | STAR NEWS

Marvel-Boss macht Andeutungen: Neuer Spider-Man-Film mit Tom Holland

DE Showbiz - Fans von Tom Holland haben allen Grund zur Freude. Der Spider-Man-Darsteller wird in seiner Paraderolle zurückkehren. Der Schauspieler war erstmals 2016 in 'Captain America: Civil War' in das Kostüm des Spinnenmannes geschlüpft.

"Eine Menge großer Ideen"

Seitdem hat er das Spidey-Outfit kaum noch ausgezogen. Er erschien in mehreren 'Avengers'-Filmen sowie drei 'Spider-Man'-Blockbustern, zuletzt in 'Spider-Man: No Way Home'. Im Gespräch mit 'Entertainment Weekly' stellte Marvel-Boss Kevin Feige jetzt ein neues Abenteuer mit dem Superhelden in Aussicht. "Alles, was ich dazu sagen werde ist, dass wir schon eine Geschichte haben. Wir haben eine Menge großer Ideen und die Scriptwriter sind dabei, sie jetzt zu Papier zu bringen." Ob es sich um einen Film über Spider-Man handelt oder einen Auftritt des Helden in einem anderen Abenteuer, ließ er offen.

Tom Holland ist stolz auf Spider-Man

Die guten Nachrichten werden natürlich auch den Superhelden-Darsteller freuen. Nachdem 'Spider-Man: No Way Home' im Dezember 2021 in die Kinos gekommen war, hatte Tom Holland bereits klar gemacht, dass er noch nicht willens ist, der Rolle den Rücken zu kehren, die ihn zum internationalen Superstar machte: "Ich weiß, dass ich noch nicht bereit bin, Abschied zu nehmen." Er fügte jedoch hinzu: "Sollte es jedoch Zeit sein, Lebewohl zu sagen, werde ich das voller Stolz tun, denn ich habe alles mit der Filmfigur erreicht, was ich erreichen wollte." Produzentin Amy Pascal hatte schon nach der Premiere des letzten Spidey-Filmes positive Andeutungen gemacht. Man habe drei Filme gedreht, jetzt seinen die nächsten drei dran. Im Moment sieht also ganz danach aus, dass die Zeit des Abschieds für Tom Holland noch in weiter Ferne liegt.

Bild: Abby Grant/Cover Images