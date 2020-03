Allgemein | STAR NEWS

Vergewaltigung: Charlie Sheen weist Anschuldigung von sich

DE Showbiz - Charlie Sheen (54, 'Two and a Half Men') bezeichnete die Behauptungen von Corey Feldman (48, 'Gremlins'), er habe den Kinderstar Corey Haim († 38, 'Lucas') vergewaltigt, als "völlig aus der Luft gegriffen". Feldman äußerte diese Vorwürfe in seinem neuen Dokumentarfilm '(My) Truth: The Rape of Two Coreys', dessen Premiere am Montag (2. März) in Los Angeles stattfand.

Charlie Sheen wehrt sich

An dem explosiven Film hat Feldman lange gearbeitet und er prangert darin systematischen Kindesmissbrauch in Hollywood an, dem auch er und sein Namensvetter und Freund Corey Haim zum Opfer fielen. In der Doku beschuldigt Feldman Charlie Sheen, Corey Haim Mitte der Achtziger Jahre am Set von 'The Lost Boys' vergewaltigt zu haben.

Gegenüber der 'Huffington Post' verwehrte sich Charlie Sheen gegen diese Behauptungen: "Diese kranken, verdrehten und aus der Luft gegriffenen Anschuldigungen sind nicht zutreffend", sagte Sheen und forderte die Presse auf, "den Urheber zu bedenken" und nachzulesen, was Corey Haims Mutter Judy Haim über diese Geschichte gesagt habe.

Vorwurf steht schon länger im Raum

Der Vorwurf, dass Charlie Sheen Corey Haim vergewaltigt haben soll, steht schon länger im Raum; 2017 verklagte Sheen den 'National Enquirer', weil das Blatt diese Anschuldigungen publizierte. Coreys Mutter stellte sich damals auf Charlies Seite: "Mein Sohn erwähnte Charlie niemals. Wir sprachen nie über Charlie. Es ist alles erfunden. Wenn mein Sohn jetzt hier wäre, würde er sich übergeben", sagte sie 2017 gegenüber ‘Entertainment Tonight’.

Corey Haim kann leider nicht mehr verraten, ob an Feldmans Anschuldigung etwas dran ist. Nachdem er zeitlebens Probleme hatte, aus seiner Rolle als Kinderstar herauszufinden und unter anderem mit Drogensucht zu kämpfen hatte, starb er 2010 im Alter von nur 38 Jahren an einer Lungenentzündung.