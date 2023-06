Allgemein | STAR NEWS

Verena Kerth glaubt an Till Lindemanns Unschuld: „Haltlos und unwahr“

DE Deutsche Promis - Zurzeit hat jede und jeder eine Meinung über Till Lindemann (60). Dem wird vorgeworfen, dass er sich am Rande von Konzerten seiner Band Rammstein ('Du hast') systematisch junge Frauen hat zuführen lassen.

Sophia Thomallas Einschätzung

Immer mehr Betroffene melden sich zu Wort, denen backstage ähnliches passiert ist. Gleichzeitig bemühen Rammstein-Fans in allen verfügbaren Kommentarspalten auf Social Media den Begriff "Unschuldsvermutung", bevor sie ausführliche Mutmaßungen über die die Frauen anstellen, die Gleichlautendes berichten. Die erste Promi-Frau, die sich in die Debatte einmischte war Till Ex Sophia Thomalla. Gegenüber 'Bild' äußerte sich die Moderatorin zu den ersten Vorwürfen, die nach einem Konzert im litauischen Vilnius erhoben wurden: "Diesen 'Vorfall' in Vilnius hat es nie gegeben! Das ist frei erfunden von einer Person, die sich auf dem Rücken eines Rockstars für 5 Minuten Fame verschaffen möchte. Einem selbsternannten Opfer gebe ich weder Bühne, noch unterstütze ich das für eine Sekunde." Jetzt hat sich eine zweite Promi-Frau auf die Seite von Till Lindemann gestellt, wenn sie auch eher von Meinung spricht als von einer Tatsache wie Sophia Thomalla.

Verena Kerth ist sich sicher

"Ich bin mir sicher, dass diese ganzen Anschuldigungen haltlos und unwahr sind", erklärte Moderatorin Verena Kerth (41) im Gespräch mit RTL. Auch ihr Verlobter Marc Terenzi (44) gab zu Protokoll, dass ihm Till Lindemann immer als "˙höflich" beschrieben werde. Die beiden wollten auch tatsächlich aufs Konzert in München.

Viele Promis halten sich in ihrer Einschätzung derweil eher zurück. Eine Ausnahme bildet dabei 'Bergdoktor'-Star Ronja Forcher (27), die einen Video zu den Vorwürfen teilte und dazu schrieb: "Ich bin wahrscheinlich, wie alle, sehr schockiert und halte zu allen Betroffenen", erklärte die junge Schauspielerin. "Danke für euren Mut, eure Erfahrungen zu teilen!" Till LIndemann hat derweil Anwälte eingeschaltet, die mit Konsequenzen bei unwahrer Berichterstattung drohen.

Bild: Felix Hörhager/picture-alliance/Cover Images