Privatleben zu chaotisch: An welchem Society-Event Verena Kerth nicht teilnehmen darf

DE Deutsche Promis - Bald wird auf der Wiesn wieder geschunkelt und gefeiert — neben Millionen Tourist*innen sind auch die Promis gern gesehen auf dem Oktoberfest. Besonders die in München beheimateten Stars laufen sich bereits warm, lassen Dirndl maßschneidern und Lederhosen auslüften. Zu denjenigen, die sich jedes Jahr auf dem großen Volksfest sehen lassen, gehört auch Verena Kerth (42). Doch deren turbulentes Privatleben hat jetzt Folgen für die Einladungen, die sie erhält.

"Es bricht mir jetzt nicht das Genick"

So ist die Moderatorin in diesem Jahr nicht auf der rund 1.200 große Namen umfassenden Gästeliste bei der Sixt-Damen-Wiesn, organisiert von Society-Lady Regina Sixt. Gegenüber 'Bild' bestätigte Verena, dass es keine Einladung für sie gegeben habe: "Es hat mich ein junger Mann angerufen, der meinte: 'Ihr Privatleben würde zu sehr im Vordergrund stehen'." Damit ist vor allem ihre Beziehung zu Sänger Marc Terenzi (45) gemeint, die von Gewalt-Exzessen geprägt scheint. Doch Verena pfeift im Walde: "Ich bin bei einem Parallel-Event von einer Freundin. Und da kann ich sogar Marc mitnehmen. Es bricht mir jetzt nicht das Genick, nicht bei der Damen-Wiesn dabei zu sein."

Verena Kerth hat Verständnis

Verständnis hat Verena Kerth jedoch für die Entscheidung, sie dieses Jahr nicht zu dem großen Lady-Event zu bitten. "Ich verstehe das total, habe das jahrelang gerne unterstützt und war jahrelang sehr gerne bei Regine Sixt zu Gast. Ich pausiere einfach mal dieses Jahr. Ich wünsche den Damen einen wunderschönen Nachmittag." Zuletzt hatte es zwischen ihr Marc Terenzi nach durchgezechter Nacht lautstark in einem Hamburger Hotel geknallt — sogar die Polizei rückte aus. Freund*innen wie Society-Unternehmerin Claudia Obert machen sich mittlerweile Sorgen, wie sie gegenüber RTL verriet: "Ich habe ihr erst gestern wieder ins Gewissen geredet. Ich habe ihr gesagt, Marc soll eine Therapie machen und habe ihr geraten, sie soll sich von ihm trennen."

Verena hatte sich am Folgetag des Polizei-Zwischenfalls auf Instagram über den Vorfall lustig gemacht. "Das Einzige, was heute richtig einschlägig war, ist mal wieder die Berichterstattung", so die Moderatorin. Sie wisse nicht mehr, was sie dazu noch sagen solle. "Kaum schlägst du alle möglichen Google-Seiten auf, siehst du mich.“ Es sind Zwischenfälle wie diese, die Verena Kerth begehrte Wies-Einladungen kosten.

Bild: Felix Hörhager/picture-alliance/Cover Images