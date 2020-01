Allgemein | STAR NEWS

Vanessa Mai: Sie saugt jeden Tag Staub

DE German Stars - Vanessa Mai (27) ist glücklich verheiratet. Die Sängerin ('Hast du jemals') und ihr Mann Andreas Ferber sagten 2017 Ja zueinander, sind schon seit 2013 zusammen. Sie lernten sich beim Casting für die Band Wolkenfrei kennen, mit der sie ihre Karriere startete.

Vanessa Mai hat kein Problem mit Zahnpastatuben

Im Doppel-Interview mit 'Bild am Sonntag' verrieten die beiden am Wochenende (19. Januar) was sie besonders aneinander lieben. "Er ist sehr bodenständig, hat so eine gefestigte Art, steht im Leben, ist super verständnisvoll, hört zu. Ich vertraue ihm blind", erklärte Vanessa über Andreas. Da sind auch die Kleinigkeiten, die andere schnell auf die Palme bringen, schnell vergeben: "Wenn die Zahnpastatube mal offen ist, dann ist das okay. Wenn es nicht mehr so ist, würde ich das vermissen." Andreas Ferber, der auch Vanessas Manager ist, gefällt vor allem "ihre ehrliche Art, sie geht sehr gerade durchs Leben. Ich spüre auch, dass sie zu 100 Prozent hinter mir steht."

"Tiptop aufgeräumt und super sauber"

Es gibt allerdings auch Dinge am Anderen, auf das Paar gut verzichten könnte: "Vanessa saugt jeden Tag. Jeden Tag!" Das wiederum habe seinen Grund, so die Sängerin: "Darf ich dazu kurz einwerfen, dass wir einen Hund haben. Der haart, und die Haare liegen überall rum. Ich sauge sehr gern. Es gibt ein Foto von mir, auf dem bin ich etwa ein Jahr alt, da habe ich schon so einen kleinen Handstaubsauger in der Hand." Auf die Frage, ob Vanessa einen Putzfimmel habe, antwortete ihr Mann dann auch wie aus der Pistole geschossen mit "Ja!" Der Vorteil: "Unser Haus ist immer tiptop aufgeräumt und super sauber. Ich bin auch sehr stolz darauf, wenn die Leute denken, dass regelmäßig eine Putzfrau kommt. Das mache ich alles selber, das brauche ich auch."

Die saubere Vanessa Mai ist am kommenden Samstag (25. Januar) übrigens in der ARD-Produktion 'Nur mit dir zusammen' zu sehen — der vielseitige Star will sich künftig mehr der Schauspielerei widmen.