Allgemein | STAR NEWS

Vanessa Mai: Pool-Blödelei sorgt für Schock-Moment

DE German Stars - Vanessa Mai (28) lässt es sich derzeit in Kroatien gut gehen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Andreas Ferber (37) macht die Musikerin unter der gleißenden Sonne des warmen Landes Urlaub. Wohlverdient, schließlich hat Vanessa einige vielbeschäftigte Monate hinter sich, hat neue Musik produziert und stand auch als Schauspielerin vor der Kamera.

Anders als beabsichtigt

Doch im Urlaub kam es zum kleinen großen Schockmoment, der böse hätte enden können. Den fast verheerenden Augenblick zeichnete Vanessa sogar in einem Video für Instagram auf. Als sie die Aufnahme-Taste drückte, wusste sie allerdings noch nicht, dass sie fast im Krankenhaus gelandet wäre. In dem Clip sind Vanessa und Andreas am Swimming Pool zu sehen. Sie sind unbeschwert, tollen miteinander, lassen es sich gut gehen. Doch plötzlich rutscht Vanessa ab und – statt gerade im Wasser zu landen – knallt mit dem Gesicht auf den Beckenrand. Der Schock war groß – nicht nur bei ihren Fans und Vanessa selbst, sondern natürlich auch bei ihrem Partner.

Vanessa Mai geht es gut

Der zögerte nicht und eilte seiner Frau herbei. Aufatmen: Vanessa hat sich nicht verletzt. Auf Instagram schreibt sie: "Fröhlichen Sonntag alle zusammen. Macht euch keine Sorgen, bin hart im Nehmen, alles gut." Gehören solche gefährlichen Stunts nun der Vergangenheit an? Andreas hatte tatsächlich ein schlechtes Gewissen, der Schock saß ihm in den Knochen, wie er gegenüber 'Bild' gesteht: "Der Schreck war im ersten Moment groß. Ich hatte Sorge, dass sich Vanessa verletzt hat. Zum Glück ging es glimpflich aus. Ich habe es gestern mit Pizza und Eis wieder gutgemacht."