Vanessa Mai: Huch, singe ich Schlager?

Vanessa Mai (26, 'Wolke 7') wollte nie etwas anderes tun, als Musik zu machen. Das hat sie geschafft – und ist damit auch mega-erfolgreich! Immer wieder wird sie als Schlagersängerin betitelt. Das macht Vanessa zwar nichts aus, allerdings findet sie es einschränkend, auf das Genre des Schlagers festgelegt zu werden. Was bedeuten solche Kategorien schon?

Vanessa Mai: Schränkt mich nicht ein!

Für Vanessa sind die Grenzen zwischen den verschiedenen musikalischen Genres fließend und Begriffe wie Schlager und Pop daher hinfällig, wie sie im Gespräch mit dem 'alverde-Magazin' erklärt: "Mir war zu Beginn gar nicht so richtig bewusst, dass ich Schlager singe. Für mich war das einfach nur Musik. So wurde ich erzogen, und dafür möchte ich heute noch stehen. Genres gibt es für mich nicht. Genauso wenig halte ich von Betitelungen wie 'Schlagerprinzessin' und Denken in Schubladen." Sie habe aber kein Problem damit, wenn man sie als Schlagersängerin bezeichne. Noch schöner wäre es allerdings, sich einfach auf die Berufsbezeichnung Sängerin zu beschränken.

Bunte Mischung

Ihr neues Album 'Schlager' spiele trotz des eindeutigen Titels dann auch gekonnt mit verschiedenes Genres und solle dazu dienen, Vanessa Standpunkt zu Schubladen-Denken zu unterstreichen: "Für die einen ist es Schlager, andere nennen es Pop. Jeder interpretiert das, was er hört, auf seine Weise, und genau das möchte ich mit meiner Musik erreichen: Ich wollte nie für nur einen bestimmten Stil oder Sound bekannt sein. Und ich glaube, dass ich es mit 'Schlager' tatsächlich geschafft habe, in den Köpfen der Leute aufzuräumen, was auch mein Ziel war. Sei es mit dem ausgefallenen Cover oder dem Mix aus verschiedenen Musikstilen."

So bleibt zu hoffen, dass Vanessa Mai Erfolg hat und ihre Fans 'Schlager' als Album genießen – und nicht als Schlager-Album.

