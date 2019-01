Allgemein | STAR NEWS

Vanessa Mai: Die Grenzen der Musikgenres werden durchbrochen

Pure Energie: Vanessa Mai (26) und Moses Pelham (47) auf gemeinsamer Mission.

Hip Hop und Schlager? Diese Kombination will einfach nicht zusammenpassen – oder doch? Rapper Moses Pelham und Schlagersängerin Vanessa Mai haben das Experiment gewagt. Beim E.ON Plus Event im Technikum in München performten sie gemeinsam Moses' Hit 'Meine Heimat'. Und das Ergebnis konnte sich hören lassen.

Doch wie kam es überhaupt zu der ungewöhnlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Stars, die aus unterschiedlichen Musikwelten stammen? Den interessanten Genre-Mix haben wir Wolfgang Noetel, dem Geschäftsführer von E.ON, zu verdanken. Die Idee hinter dem Experiment: Stromverträge zu bündeln, lohnt sich – und eben so könne es auch lohnenswert sein, zwei Musikrichtungen zu "bündeln", wie Noetel am Rande des Events erklärt. Außerdem sollte die Veranstaltung zum Thema Strom natürlich ein interessantes Highlight haben. „Zwei unterschiedliche Musikrichtungen zu bündeln ist eine tolle Idee. Weg von langweiliger Energie, hin zur attraktiven Musik“, erklärt der E.ON Geschäftsführer über die Motivation hinter der Show. Das Konzept ging auf: Vanessa und Moses gaben ein absolutes Dreamteam auf der Bühne ab – das wortwörtlich pure Energie verströmte.

Nach der Show schwärmte die 26-Jährige von ihrem Musikpartner und dem ersten Treffen: „Es war überwältigend, er hat mich sofort in den Arm genommen und ich habe mich gleich sehr wohl gefühlt. Es war dann wie selbstverständlich gemeinsam Musik zu machen und auf der Bühne zu stehen.“

Bereits in der Vergangenheit arbeitete Vanessa mit Rapper Olexesh (30) zusammen und experimentierte mit verschiedenen Musikrichtungen. Ihr Fazit: Mut zahlt sich aus. „Ich liebe es, zu experimentieren und immer weiter zu gehen. Man muss auch aus der eigenen Komfortzone rausgehen, um zu wachsen“, so der Superstar.

Vanessa Mai und Moses Pelham haben beim E.ON Plus Event bewiesen: Grenzen sind dafür da, um durchbrochen zu werden.