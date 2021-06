Allgemein | STAR NEWS

Vanessa Blumhagen hat geheiratet: So begeistert sie auf Social Media

DE Deutsche Promis - Vanessa Blumhagen (43) ist Promiexpertin, kennt sich mit dem Privatleben der Stars bestens aus und plaudert regelmäßig darüber im 'Sat.1 Frühstücksfernsehen'. Doch ihr eigenes Privatleben versucht sie bedeckt zu halten. Umso größer ist die Begeisterung auf Instagram, nachdem Vanessa ein Bild geteilt hat.

Magische Momente

Den Namen des Mannes, den sie am 12. Juni geheiratet hat, verrät sie zwar nicht, dafür sind die beiden glücklich Vermählten Hand in Hand zu sehen. Die Moderatorin trägt ein golden glänzendes Kleid, hält mit der einen Hand einen Blumenstrauß in die Höhe, mit der anderen umfasst sie die Hand ihres Mannes, der in einem blauen Anzug elegant aussieht, als wäre er selbst internationaler Promi. Dazu schreibt Vanessa: "Noch immer dusselig vor Glück. Wir hatten wirklich einen der schönsten Tage unseres Lebens. Weil so viele wunderbare Menschen ihn zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Zu etwas Magischem. Danke für all die Liebe, das Lachen, die Glückstränen, die Umarmungen, die wunderbaren Worte. Und danke an die Menschen, die all das möglich gemacht haben."

Vanessa Blumhagen bedankt sich

Im Weiteren dankt Vanessa Blumhagen all jenen helfenden Händen, die die Hochzeit zu einem unvergesslichen, magischen Event gemacht haben, unter anderem dem Catering und der Designerin, die das Kleid gefertigt hatte. Ihre Fans freuen sich mit. Insgesamt wurde Vanessas Beitrag über 12000 Mal geliked. Schauspielerin Jenny Elvers kommentierte das romantische Bild mit einem Herzen, ihre Kollegin Jennifer Knäble schrieb: "Herzlichen Glückwunsch, so schön!" Auch Marlene Lufen und Riccardo Simonetti kommen aus dem Schwärmen über das bezaubernde Paar gar nicht mehr heraus. Ob Vanessa und auch bald den Namen des Glücklichen verraten wird?

