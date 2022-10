Allgemein | STAR NEWS

„Da sind Dellen“: Vanessa Blumhagens klare Ansage an Bodyshamer

DE Deutsche Promis - Vanessa Blumhagen (44) ist für ihre eleganten Outfits vor der Kamera bekannt. Kein Wunder, schließlich ist sie als Society- und VIP-Expertin pausenlos von Glamour umgeben. Gern zeigt sie auch Bein, doch das bleibt selten unkommentiert — gern arbeiten sich Hater an ihr ab.

"Und das schlimmste: Ich habe mich ganz kurz dafür geschämt"

So geschehen am Montag, als Vanessa im Sat.1-Frühstücksfernsehen ein Update zur Promiwelt gab und dabei eine Kombi von Fate Kastrati trug, die einen Blick auf ihre Beine freigab. Im Netz wurde heiß diskutiert, denn manch einer wollte ausgemacht haben, dass die nackte Haut der Journalistin nicht dem Photoshop-Standard entsprach. Ganz peinlich: Selbst Screenshots wurden geteilt. Die so Angegriffene traute sie ihren Augen nicht, wie sie auf Instagram berichtete: "Als ich nach der Sendung mein Handy angemacht habe, quoll es über von Bildern meiner Oberschenkel. Nachrichten mit hämischen Kommentaren von Frauen wie Männern." Ihr trauriges Geständnis: "Diese Wucht der Bilderflut hat mich umgehauen. Und das Schlimmste: Ich habe mich ganz kurz dafür geschämt."

Vanessa Blumhagen steht zu sich selbst

Doch zum Glück dauerte diese Phase bei Vanessa Blumhagen nur kurz. Da sei ganz schnell ein Reflex gekommen, so die VIP-Expertin weiter: "Warte mal, das kann doch jetzt nicht wirklich Dein Ernst sein! Und die Scham war weg." Sie will sich ihres Körpers nicht schämen, hat jetzt noch einmal Bilder von dem pink-schwarzen-Ensemble geteilt, welches ihr wirklich super steht, und selbst die Fotos hochgeladen, die ihre Hater im Netz verbreiteten. Sie schrieb: "Keine Frage: Da sind Dellen. Je nachdem wie ich sitze, sind die größer oder kleiner. Ich weiß das." Natur eben.

Eine deutliche Ansage hatte sie an ihre weit über 200.000 Follower: "Leute, liebt Euch mit all Euren Makeln und Unzulänglichkeiten. Wenn wir das alle viel mehr tun würden, gäbe es weniger dieser doofen Kommentare und mehr glückliche Menschen auf der Welt." Fans und auch Kolleginnen jubelten. "Wir sind einfach zuviel Bildbearbeitung gewöhnt, so dass Normalität für viele anstößig wirkt. Verrückte Welt", schrieb Ruth Moschner, während Alina Merkau Vanessa Blumhagen zustimmte: "Die Frau die KEINE einzige Delle hat, die will ich sehen."

Bild: picture alliance / | -