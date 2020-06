Allgemein | STAR NEWS

Valentina Pahde: Wer ist der geheimnisvolle Mann an ihrer Seite?

DE German Stars - Hat Valentina Pahde (25, 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten') einen Neuen? Die Schauspielerin ist offiziell Single, postete aber auf Instagram ein Bild, welches sie mit einem gutaussehenden dunkelhaarigen Mann zeigt, und das händchenhaltend. Darunter schreibt sie einfach nur: "Finally", was soviel wie endlich bedeutet. Was ist da los?

Valentina Pahde hat einen neuen Serienpartner

Über 40.000 Likes und 400 Kommentare später wird es Zeit, das Geheimnis zu lüften: Der attraktive Unbekannte heißt Gerrit Klein (28, 'Herzensbrecher – Vater von vier Söhnen') und wird Valentinas Partner in ihrer neuen TV-Serie 'Sunny – Wer bist du wirklich?', wie Valentina im Interview mit RTL verriet. Die Dreharbeiten zu der dramatischen Serie, in der Valentina die Titelheldin spielen wird, sollen demnächst beginnen. Es geht darin um die in Berlin lebende Sunny, die für eine Fotografie-Masterclass nach München reist. Nach einer ausschweifenden VIP-Party, bei der es zu einem tragischen Todesfall kommt, hat sie einen Filmriss und versucht nun, den wahren Ereignissen auf die Spur zu kommen. Darauf darf man gespannt sein!

Und was ist mit der Liebe?

Gerrit Klein ist tatsächlich nur ein Kollege, und die Schauspielerin betont, dass sie weiterhin Single ist. Derzeit konzentriert sich die gebürtige Münchnerin voll auf die Karriere. Ihr Co-Star scheint ihr gemeinsames Projekt aber immerhin ergebnisoffen zu betrachten: "Ich bin sehr gespannt, was sich zwischen meiner Spielpartnerin Valentina und mir entwickelt, denn wir haben noch nie zusammen gedreht." Wie es um die Chemie der beiden bestellt ist, kann man dann hoffentlich bald im Fernsehen beobachten.