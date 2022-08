Allgemein | STAR NEWS

Valentina Pahde: Hat sie genug von Rúrik Gíslason?

DE Deutsche Promis - Der Lack ist ab: Valentina Pahde (27) soll wieder Single sein, die Liebe zu Rúrik Gíslason (34) ist abgekühlt. Nachdem die beiden sich bei 'Let’s Dance' erst in die Herzen des Publikums tanzten und sich dann ineinander verliebten, scheint das Fieber jetzt abgeklungen zu sein, denn Valentina folgt Rúrik nicht mehr auf Instagram – und wenn sie ihn in den sozialen Medien ignoriert, dann wohl auch im wahren Leben.

Valentina Pahde allein auf Kos

Nicht nur das Instagram-Liebesbarometer deutet darauf hin, dass das Traumpaar keines mehr ist. Valentina urlaubt derzeit auf Kos - zusammen mit Zwillingsschwester Cheyenne. Auf Instagram begeistert Valentina ihre Fans mit sexy Bikini-Fotos, die sie allein zeigen und darauf hindeuten, dass derzeit kein Rúrik an ihrer Seite ist. Das bestätigen übrigens auch Insider aus dessen Lager: "Die Chemie zwischen beiden stimmt nicht mehr", erklärte ein Freund von Rúrik gegenüber 'Bild'.

Rúrik Gíslason auf Männertour

Der umschwärmte Isländer weilt hingegen derzeit in seiner Heimat, postete Aufnahmen, die ihn in imposanter Landschaft zeigen - unter anderem vor einem ausbrechenden Vulkan. Zuvor genoss er Trips mit seinen Kumpels, reiste mit TV-Autor Bastian Bielendorfer nach Kuba und zeigte Jorge Gonzalez Island, wie 'In Touch' berichtete. Zudem reiste er nach Warschau, um als Gastjuror bei 'Poland's Next Top Model' aufzutreten. Das klingt wirklich nicht danach, als würde bei Valentina Pahde und Rúrik Gislason noch Chancen auf ein Liebes-Comeback bestehen.

Bild: Gerald Matzka/picture-alliance/Cover Images