Drei Monate: Darum pausiert Valentina Pahde bei ‘GZSZ’

DE Deutsche Promis - Valentina Pahde (26) enttäuscht und begeistert ihre Fans gleichermaßen. Denn auf der einen Seite hat sie bekannt gegeben, für drei Monate nicht in 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' aufzutreten. Auf der anderen Seite wird sie dafür in 'Let’s Dance' überzeugen, denn sie ist eine der neuen Kandidat*innen.

Neue Herausforderungen

Im Gespräch mit RTL zeigt sich Valentina erfreut über die Chance, auf dem Parkett ihre Tanzkünste ausbauen und anschließend unter Beweis stellen zu können. Ihre Zwillingsschwester Cheyenne hatte bereits vor vier Jahren an ‘Let’s Dance’ teilgenommen. Doch leider kann sich Valentina nicht zerteilen, musste also eine Entscheidung treffen: Weiter ‘Gute Zeiten, schlechte Zeiten’ drehen und auf ‘Let’s Dance’ verzichten oder umgekehrt? Sie entschied sich für eine Pause bei der Daily Soap, wie sie erklärt: "Ich bin jetzt erst mal raus bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten', weil ich nicht an zwei Sets gleichzeitig sein kann. Mein Alltag wird sich jetzt mit der Teilnahme bei 'Let's Dance' komplett ändern."

Valentina Pahde kehrt zurück

Ihre Figur der Sunny in der Serie werde verreisen, bevor sie im Sommer mit spannenden Geschichten wiederkehren werde. Valentina möchte aber auf gar keinen Fall, dass der Eindruck entsteht, sie kehre dem Format den Rücken: Sunny werde auf jeden Fall wieder zu sehen sein. Zuvor hatte sie gegenüber RTL erklärt: "Normalerweise schlüpfe ich in verschiedene Rollen, doch jetzt werde ich 100 Prozent Valentina Pahde sein und mich in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer von 'Let's Dance' tanzen." Da liegt noch viel Training vor ihr, denn die erste Folge der neuen Staffel wird erst am 26. Februar ausgestrahlt. Neben Valentina Pahde werden unter anderem auch Senna Gammour und Jan Hofer auftreten.