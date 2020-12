Allgemein | STAR NEWS

Unerwartetes Geschenk zum Fest: Camila Cabello und Shawn Mendes singen Weihnachts-Duett

DE Showbiz - Eigentlich sind es noch über zwei Wochen, bis der Weihnachtsmann seine Aufwartung macht, doch die Fans von Camila Cabello (23, 'Havana') und Shawn Mendes (22, 'Treat You Better') feiern schon jetzt. Ihre Stars haben ihnen nämlich eine ganz besondere Überraschung bereitet.

Neue Musik vom Pop-Traumpaar

Die beiden Sänger sind nämlich wieder gemeinsam ins Studio gegangen und haben ein Weihnachts-Duett aufgenommen: Am Sonnabend (5. Dezember) erschien ihre Version von 'The Christmas Song'. "Es war so ein verrücktes Jahr, das uns vor so viele Herausforderungen stellte" schrieb Camila auf Instagram. Daher sei es jetzt zur Weihnachtszeit besonders wichtig, Liebe und Freundlichkeit zu verbreiten. "Shawn und ich wollten euch unglaublichen Menschen all unsere Liebe schicken, daher haben wir etwas besonderes für euch vorbereitet."

Camila Cabello bittet um Spenden

Wer sich den Song des Pop-Traumpaars anhört, tut zudem Gutes, denn Camila erklärte, dass ein Teil der Erlöse an diejenigen gehen wird, "die im Moment Hilfe brauchen." Die Sängerin und Shawn Mendes werden rund 80.000 Euro an die Organisation Feeding America spenden, die unter anderem Tafeln und Suppenküchen betreibt. Gleichzeitig appellierte Camila an ihre Fans, auf der Website der Helfer ebenfalls zu spenden. "Lasst uns unsere kleine Ecke der Welt heute schöner machen", schrieb der Camila Cabello. Die neue Version von 'The Christmas Song' ist auch auf der Luxus-Edition von Shawn Mendes' neuem Album 'Wonder' zu hören.