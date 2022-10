Allgemein | STAR NEWS

Camila Cabello und ihre Dating-App: Nach 24 Stunden hatte sie schon genug

DE Showbiz - Online-Dating ist weiter im Aufwind. Mittlerweile lernt sich jedes dritte Paar online kennen. Kein Wunder, dass mittlerweile auch Promis Dating-Apps nutzen, um ihrem Liebesglück auf die Sprünge zu helfen. Doch für Camila Cabello (25) gab es kein Happy End.

Beziehung mit Hintergedanken?

Nach ihrem ersten Erlebnis ist die Sängerin ('Señorita') überzeugt, dass die wahre Liebe im wirklichen Leben und nicht im virtuellen Raum zu finden ist. Das verriet sie am Dienstag (18. Oktober) in der 'Drew Barrymore Show'. "Ich war für 24 Stunden auf dieser Dating-App und hab dann wieder aufgehört", verriet sie ihrer Gastgeberin, der Schauspielerin Drew Barrymore (47). Der Grund? "Der erste Typ, der mir eine Nachricht schickte, war so etwas wie ein aufstrebender Singer-Songwriter aus Nashville und ich dachte nur 'Ich fühle mich komisch, denn jemand könnte mich benutzen.'" Dass das auch im wahren Leben passieren kann, ließ die Musikerin außer acht.

Camila Cabello setzt auf Freunde von Freunden

"Man weiß einfach nicht, was ihre Absichten sind", fuhr Camila Cabello fort. "Ich weiß ja einfach nicht, ob derjenige nur Freundschaft im Sinn hat, aber man lernt ja auch Leute kennen, die von den eigenen Freunden (sozusagen) für gut befunden wurden, das ist toll." Daher will die Musikerin ihren Liebsten lieber von Angesicht zu Angesicht kennenlernen, so wie ihren Ex Shawn Mendes, mit dem sie gut zwei Jahre zusammen war, bevor sich die beiden im November 2021 trennten. Ironischerweise wurde die Sängerin in letzter Zeit oft mit Austin Kevitch gesehen. Der ist Gründer der Dating-App Lox Club, und jetzt sind wir alle gespannt, wie er und Camila Cabello sich wohl kennengelernt haben.

