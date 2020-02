Allgemein | STAR NEWS

Und nun? Laura Müller soll gar kein Wendler-Fan gewesen sein

DE German Stars - Fans von Laura Müller (19) und Michael Wendler (47) müssen nicht mehr lange warten, bis sie Deutschlands kontroversestes Paar endlich wieder gemeinsam erleben dürfen. Am 21. Februar startet bei TVNow die Doku-Soap 'Laura und der Wendler – total verliebt in Amerika'.

Kein Fan und trotzdem auf dem Konzert?

Darin werden wir unter anderem Zeugen, wie der Schlagersänger ('Sie liebt den DJ') ein Haus renoviert, in dem er und die Influencerin sich ein Liebesnest in den USA einrichten. Doch es platzt nebenbei wohl auch eine Bombe, denn in einer Szene soll Lauras Mutter mit dem Mythos aufräumen, dass ihre Tochter Wendler-Fan gewesen sei, als sie das erste Mal auf den Star traf und die beiden sich verliebten. Auch der Vater haut scheinbar in die gleiche Kerbe. Dabei stellt sich anschließend natürlich die Frage, warum die damals 18-jährige Schülerin das Konzert überhaupt besucht hatte, wenn sie nicht auf den Wendler stand. Es bleibt abzuwarten, ob diese beantwortet wird. Genaueres erfahren wir wohl erst in der Doku.

Laura Müller bei 'Let's Dance'

Laura fiebert derweil ihrem nächsten großen Projekt entgegen. Nachdem sie vor Kurzem die Auflagenzahl des deutschen 'Playboys' mit ihren Nackfotos in die Höhe getrieben hatte, steht in der kommenden Woche schon das nächste Highlight an, denn die Influencerin ist einer der Stars der neuen Staffel von 'Let's Dance'. Nachdem Gerüchte laut wurden, dass Profi-Tänzerin Oti Mabuse in der britischen Version der Tanzshow eine Affäre mit ihrem Partner hat, wollte 'Bild' von Laura wissen, ob das ihre Beziehung zu Wendler dadurch belastet würde. Davon will die hübsche Freundin des Sängers nichts wissen: "Ich habe nur Augen für Michael. Ich verliebe mich jeden Tag neu in ihn und die Liebe wächst und wächst. Ich kann nicht einschätzen wie Michael reagiert, wenn er mich in den Armen eines anderen Mannes sieht, aber meine Liebe zu ihm ist so stark, dass er sich überhaupt keine Gedanken machen braucht."

Sie sei ohnehin wahnsinnig stolz auf ihre Berufung als Kandidatin: "Mein erstes eigenes großes Fernsehformat ganz ohne Michael. Natürlich bin ich aufgeregt, aber freue mich auf diesen Wettbewerb und werde mein Bestes geben." Laura Müller tanzt ab dem 21. Februar.

