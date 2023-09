Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler und Laura Müller: Findet hier ihre Hochzeitsfeier statt?

DE Deutsche Promis - Bei der Inszenierung ihres gemeinsamen Glücks ist nichts zu viel: Michael Wendler (51) und Laura Müller (23) zeigen gern, wie gut es ihnen in den USA unter der Sonne Floridas geht. Dass der Schlagersänger ('Egal') und die Influencerin 2020 wegen der Pandemie ohne großen Bahnhof heiraten mussten, wird ihnen daher wenig geschmeckt haben.

"Die Pandemie hat alles platt gemacht"

Zumal eigentlich geplant gewesen war, aus der Eheschließung des Musikers und seiner 28 Jahre jüngeren Freundin ein großes TV-Spektakel zu machen, doch dann kam die Pandemie. Mittlerweile ist der Wendler wegen seiner Zugehörigkeit zum Schwurbler-Lager für deutsche Sender ohnehin nicht mehr tragbar. Das Interesse an dem Paar ist derweil ungebrochen. In seinem Podcast 'Die Wendlers' sprach es jetzt über Pläne für eine nachgeholte Feier. "Die Pandemie hat alles platt gemacht", so Michael Wendler, was sich sicher vielfältig interpretieren lässt. Dennoch wollen sie sich nicht kleinkriegen lassen, fügte Laura hinzu: "Und zwar wollen wir uns auf jeden Fall auf den Bahamas mit unseren engsten Familienmitgliedern und Freunden unser Jawort geben."

Laura Müller und Michael Wendler zur Familienplanung

Das muss aber wohl noch etwas warten, denn Michael Wendler und Laura Müller möchten, dass ihr vor wenigen Monaten geborener Sohn Rome ihnen die Eheringe zum Altar bringt. Der muss also erstmal Laufen lernen. Und wer weiß, ob er dann nicht vielleicht schon ein Geschwisterchen hat? In ihrer Instagram Story zeigte sie die Auto-Sitzschale, die sie und ihr Mann für den Kleinen verwenden. "In drei Monaten, wenn er sitzen kann, werden wir einen neuen Kindersitz fürs Auto kaufen. Diese Babyschale werden wir dann ausrangieren, bzw. für Baby zwei behalten", so die recyclingbewusste Mama. Einiges los bei Michael Wendler und Laura Müller — bleibt da noch Zeit für Hochzeitsplanung?

