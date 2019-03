Allgemein | STAR NEWS

UFC-Star Conor McGregor festgenommen

Nicht jeder Star mag es, wenn Fans auf offener Straße ein Foto machen. Das musste ein 22-jähriger Mann erfahren, der unversehens dem UFC-Superstar Conor McGregor (30) in Miami gegenüber stand. Als er einen Schnappschuss erhaschen wollte, rastete der Fighter aus.

Auf dem Handy herumgestampft

Berichten zufolge soll McGregor bei dem Zwischenfall vor dem Fontainebleau Miami Beach Hotel dem Fan das Telefon aus der Hand geschlagen und es wütend zertreten haben. Im Polizeireport heißt es: "Das Opfer hatte versucht, ein Foto mit seiner Handykamera zu machen. Der Beschuldigte schlug ihm das Telefon aus der Hand und auf den Boden. Anschließend stampfe der Beschuldigte mehrfach auf das Telefon, bevor er es aufhob und damit davonging, es also dem Opfer wegnahm. Der Beschuldigte wurde aufgespürt und festgenommen." Mittlerweile ist Conor McGregor wieder auf freiem Fuß und zeigt sich reumütig. "Geduld ist in dieser Welt eine Tugend, an der ich kontinuierlich arbeite. Ich liebe meine Fans von ganzem Herzen. Ich danke euch allen", schrieb der Ire auf Instagram.

Nicht der erste Ausraster

Der Mixed-Martial-Arts-Star ist bekannt für seine Ausraster. Erst im vergangenen Jahr verurteilte ihn ein Gericht zu einer Aggressionstherapie und fünf Tagen gemeinnütziger Arbeit. Damit entkam McGregor einer strafrechtlichen Untersuchung, nachdem er einen Bus voller UFC-Rivalen angegriffen hatte. Immerhin scheint Conor McGregor einsichtig zu sein: Er hat noch viel Arbeit vor sich, um seine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bringen.

