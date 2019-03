Allgemein | STAR NEWS

Conor McGregor nach dem Rücktritt: Vorwürfe wegen sexueller Belästigung

Was ist dran an den schweren Vorwürfen? Fast zeitgleich mit dem überraschenden Rücktritt Conor McGregors (30) als Mixed-Martial-Arts-Kämpfer wird der Boxer mit den Anschuldigungen der sexuellen Belästigung in seiner Heimat Irland konfrontiert. Das berichtet die New York Times am Dienstag [26. März].

Festnahme bereits im Januar

Laut den Vorwürfen soll der 30-Jährige im vergangenen Dezember eine Frau im Beacon Hotel in der Nähe von Dublin sexuell belästigt haben. Schon am 19. Januar wurde der Profisportler deshalb von der Polizei festgenommen und verhört. Wie das amerikanische Promi-Portal 'Page Six' bekannt gab, wurde McGregor nach der Befragung wieder entlassen, außerdem wurden Beweismittel aus dem besagten Hotelzimmer sichergestellt.

Sind die Vorwürfe der Grund für den Rücktritt?

Ob die Anschuldigungen in Verbindung mit dem überraschenden Rücktritt stehen, den McGregor über Twitter verkündete, ist nicht bekannt. Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung sind allerdings deshalb erst jetzt an die Öffentlichkeit gelangt, da Irland über ein strenges Gesetz verfügt, das bei Vergewaltigungsvorwürfen die Öffentlichkeit und insbesondere die Presse von jeglicher Kenntnis und Identifizierung der möglichen Täter ausschließt.

Nicht der erste Rücktritt

Conor McGregor, der erst im Januar zum zweiten Mal Vater wurde, twitterte am Dienstagmorgen: "Hey, Leute, eine schnelle Bekanntmachung. Ich habe heute entschieden, mich aus dem früher als Mixed Martial Arts bekannten Sport zurückzuziehen. Die Pina Coladas gehen auf mich, Freunde!" Wie ernst er es diesmal meint, bleibt abzuwarten. Bereits 2016 war der Sportler erst zurück- und dann doch wieder angetreten.

