Überraschende Ankündigung von Laura Müller: Damit hat niemand gerechnet

DE Deutsche Promis - Wie weit würden Laura Müller (22) und Michael Wendler (51) gehen, um aus ihrem Baby Kapital zu schlagen? Das fragten sich in den letzten Monaten viele, nachdem die Influencerin und der Sänger ('Egal') erstmals verkündet hatten, dass Nachwuchs unterwegs ist.

Wann gibt es die ersten Fotos?

Allein die Tatsache, dass es freizügige Schwangerschaftsfotos von Laura auf dem Erotikportal OnlyFans gab, ließ Schlimmes erahnen. Am Montag (26. Juni) dann die frohe Botschaft des Skandal-Paars, welches nach den Schwurbel-Entgleisungen des Wendlers in seiner Wahlheimat USA lebt. "Baby-Alarm bei den Wendlers!" meldete der Musiker auf Twitter. "Vor einigen Tagen ist unser Sohn Rome Aston gesund und munter in den USA auf die Welt gekommen. Laura geht es sehr gut und wir sind überglückliche Eltern." Auf Instagram ließ Laura ihre 563.000 Follower wissen: "Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner als ich ihn mir immer vorgestellt habe."

Dieses Statement von Laura Müller überrascht

Viele waren sich sicher, dass Laura Müller und Michael Wendler schnell einen Weg finden würden, den neuen Erdenbürger in ihre Geldmaschine einzubinden. Daher kam die Nachricht auf Lauras Instagram am Dienstagmorgen umso überraschender: "Um die Privatsphäre unseres Sohnes zu schützen, haben wir uns dazu entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir bitten, unseren Wunsch auf Privatsphäre zu respektieren."

Derweil warten Fans gespannt auf eine Erklärung des Babynamens Rome Aston. Nicht wenige machten sich darüber lustig. Von "klingt wie ne Automarke" bis "ein bisschen wie Kloreiniger" war alles unter den Spottkommentaren im Netz dabei. Ob Laura Müller und Michael Wendler uns wohl noch aufklären?

