Über den Wolken! So romantisch hielt Orlando Bloom um Katy Perrys Hand an

Verliebt, verlobt und bald verheiratet – bei Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) werden voraussichtlich noch in diesem Jahr die Hochzeitsglocken erklingen. Am Valentinstag hielt der Schauspieler um die Hand der Sängerin an. Nun verriet Katy, mit welcher romantischen Aktion ihr Verlobter sie am Tag der Liebe überraschte.

Flug ins Glück

"Es war am Valentinstag. Ich dachte, wir sehen uns nach dem Abendessen noch etwas Kunst an. Stattdessen stiegen wir in einen Hubschrauber", erinnert sich Katy in der US-Talkshow 'Jimmy Kimmel Live' zurück.

Hoch am Himmel habe ihr Orlando einen Zettel überreicht, auf dem all die Dinge aufgelistet waren, die er an ihr liebe. Während Katy die Botschaft las, wollte ihr Ehemann in spe unauffällig den Verlobungsring aus dem Jackett ziehen – doch dann ging einiges schief.

Antrag mit Hindernissen

Die Box, in der das Schmuckstück steckte, war zu groß, um sie einfach so aus der Tasche zu ziehen. Mit Gewalt zerrte Orlando an seiner Tasche herum und als er den Ring endlich befreite, stieß er mit seinem Ellbogen eine Flasche Champagner um. Die überraschte Katy nahm den süßen Mini-Fauxpas mit Humor. Und bei dem Anblick des geschliffenen rosa Vier-Karat-Diamant war sowieso alles vergessen.

Wann genau Orlando Bloom und Katy Perry vor den Traualtar treten werden, wurde noch nicht bekannt gegeben. Wahrscheinlich wird es jedoch ein kunterbuntes Spektakel à la Katy werden.

