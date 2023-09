Allgemein | STAR NEWS

Ausverkauf bei Katy Perry: Ihr Songkatalog bringt ihr einen dreistelligen Millionenbetrag

DE Showbiz - Katy Perry (38) hat ausgesorgt, denn jetzt bestätigten sich die seit Monaten kursierenden Gerüchte, dass die Sängerin ('Roar') ihren Musikkatalog veräußert: Litmus Music zahlte für die Rechte an ihren Songs 225 Millionen Dollar, umgerechnet 210 Millionen Euro. Das gab Litmus Music am Montag (18. September) bekannt.

Katy Perry setzt andere Schwerpunkte

Der Deal enthält Katys Anteile an den Master-Recordings und Veröffentlichungsrechten ihrer fünf Alben, die sie zwischen 2008 und 2020 herausbrachte: ‘One of the Boys’, ‘Teenage Dream’, ‘Prism’, ‘Witness’ und ‘Smile’. In den letzten Jahren hatte sich die Sängerin zunehmend auf ihre Las-Vegas-Residencies, ihre Jury-Tätigkeit bei ‘American Idol’ und ihre Charity-Arbeit konzentriert, und natürlich kümmerte sie sich auch um ihre Familie, die sie mit Partner Orlando Bloom hat.

Litmus Music freut sich über die Zusammenarbeit

Das Unternehmen Litmus Music wurde 2022 von Dan McCarroll gegründet, der früher Capitol Records leitete. Es erwirbt und managt Veröffentlichungs- und Musikrechte und startete seine Einkäufe mit dem Erwerb der Master-Recordings von Keith Urban. McCaroll freut sich über seinen neuen Coup: "Katy ist eine kreative Visionärin, die einen großen Einfluss in den Bereichen Musik, TV, Film und Philanthropie hat. Ich fühle mich geehrt, wieder mit ihr zu arbeiten und mit Litmus ihr unglaubliches Repertoire zu managen." Mitbegründer und Geschäftsführer Hank Forsyth ergänzte: "Katys Songs sind ein wesentlicher Teil der weltweiten Kultur. Wir sind so dankbar, dass wir wieder mit so einer vertrauenswürdigen Partnerin zusammenarbeiten, deren Integrität bei allem durchscheint, was sie tut." Katy Perry dürfte in Anbetracht des Geldsegens ähnlich beglückt sein.

Bild: Jose Perez/INSTARimages