TV-Comeback! Thomas Gottschalk zurück bei ‘Wetten, dass..?’

Von 1987 bis 2011 führte Thomas Gottschalk (68) mit Charme und Humor durch die Unterhaltungsshow 'Wetten, dass…?', die für viele Familien zum sonntäglichen Pflichtprogramm gehörte. Mittlerweile wurde die Sendung abgesetzt – denn ohne den platinblonden Moderator ging das Konzept baden. Fans der Show, die gerne in Erinnerungen schwelgen, haben nun aber Grund zur Freude: Denn 2020 wird Thomas die Ära 'Wetten, dass…? noch einmal aufleben lassen, passend zu seinem 70. Geburtstag.

Baggerfahrer aufgepasst

Im 'dwdl'-Interview verrät ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann vielsagend: "Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an – und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben."

Eindeutiger könnte die Anspielung nun wirklich nicht sein! Schließlich lebt die Show von kreativen Menschen, die in ihrem Beruf ausgefallene Talente entdecken, die sie in der Show zum Besten geben.

'Test. One. Two. Check, check'

Am Mittwoch [20. März] erwachte auch der 'Wetten, dass…'-Twitter-Account wieder zum Leben. Der bestätigende Tweet nach der zweijährigen Pause: 'Test. One. Two. Check, check… .'

Mehr Informationen gibt es bisher noch nicht zum großen Comeback der Sendung. Doch mit Thomas Gottschalk als Moderator dürfte 'Wetten, dass…' ein letztes Mal für ganz große Unterhaltung sorgen.

