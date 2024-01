Allgemein | STAR NEWS

Das wird Heidi Klum nicht freuen: Thomas Gottschalk lästert über Leni

DE Deutsche Promis - Thomas Gottschalk (73) hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg und dafür hat der ehemalige 'Wetten, dass..?'-Moderator mit seinem 'Supernasen'-Podcast eine neue Plattform gefunden. Mit seinem Kumpel Mike Krüger (72) plaudert er über alles, was den Herren so auffällt. Und das war in der neuesten Ausgabe Leni Klum (19).

Fieser Spruch

Das ist bekanntlich die Tochter von Heidi Klum (50), die sich seit einigen Jahren mit ihrer Mama als Model etabliert hat. Gerade ist sie mit ihr in einer Unterwäschen-Werbung auf deutschen Plakaten zu sehen und das stieß den beiden Männern auf. Der Teenager sei zu jung für so etwas, maulte der Sänger ('Mein Gott, Walter') und sein Freund bemängelte die Größe des Nachwuchsmodels: "Fürs Modeln war Leni zu klein, aber für Unterhosen hat’s gereicht." Das Fernsehgesicht wusste dann aber gleich, dass er sich mit dem Spruch in die Nesseln gesetzt hat. "Ich habe es mir eh schon mit Heidi versch****, jetzt werde ich es mir mit der ganzen Familie vergraulen." Der Star war 2019 Gastjuror bei 'Germany's Topmodel' und hat nach eigenen Angaben die Showmacherin mit dem Spruch "Ich komme mir hier vor wie bei einem Kindergeburtstag" vergrault.

Nachfolge von Thomas Gottschalk wird heiß diskutiert

Mit solchen Altherren-Sprüchen bleibt Thomas Gottschalk also weiter im Gespräch, was ihn sicherlich freuen wird. Im Gespräch bleibt aber auch 'Wetten, dass..?', denn es verdichtet sich immer mehr das Gerücht, dass das ZDF die Show doch beibehalten will, auch wenn Thommy unlängst seine letzte Vorstellung dort gegeben hat. Laut 'Bild' sollen Giovanni Zarrella (45), Barbara Schöneberger (49) und Florian Silbereisen (42) im Gespräch als Nachfolger*in sein. Letzterer winkte aber gleich ab. "Ganz sicher nicht! Wer heutzutage auch nur darüber nachdenkt, die Nachfolge von Thomas Gottschalk bei 'Wetten, dass..?‘ zu übernehmen, muss größenwahnsinnig sein."

