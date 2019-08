Allgemein | STAR NEWS

Trotz Verhütung schwanger: Alyssa Milano spricht über ihre Abtreibungen

DE Showbiz - Alyssa Milano (46, 'Charmed - Zauberhafte Hexen') zählt zu den Schauspielerinnen, die die #MeToo-Bewegung ins Rollen gebracht haben und auch gegen die neuen Abtreibungsgesetze in einigen US-Staaten kämpfen. Sie ermuntert Frauen, offen über von der Gesellschaft tabuisierte Themen zu sprechen und ging nun selbst mit gutem Beispiel voran.

Ehrliches Geständnis

In der neuesten Folge ihres Podcasts 'Sorry Not Sorry' spricht Alyssa über Schwangerschaftsabbrüche und erklärt, dass eine von vier Frauen in den USA, die ihr 45. Lebensjahr erreicht haben, selbst eine Abtreibung durchgemacht hat. Zu diesen Frauen gehört auch sie selbst. "1993 hatte ich zwei Abtreibungen", verrät sie. Damals "war sie zum ersten Mal verliebt" und wurde trotz Verhütung schwanger.

Da sie aus einer katholischen Familie stammt, war das ein besonders schlimmes Erlebnis für sie. "Ich war nicht bereit, Mutter zu sein. Ich habe mich für eine Abtreibung entschieden. Ich habe eine Wahl getroffen. Das war meine Wahl. Und es war für mich die richtige Wahl. Es war keine einfache. Ich wollte das nicht machen, aber ich musste es machen - so wie viele Dinge im Gesundheitswesen", berichtet sie weiter.

Alyssa Milano kämpft für Freiheit

Im gleichen Jahr wurde Alyssa, die mittlerweile einen Sohn [Milo, 7] und eine Tochter [Elizabella, 4] mit ihrem zweiten Ehemann David Bulgari hat, erneut schwanger. "Und wieder habe ich die richtige Entscheidung getroffen, die Schwangerschaft zu beenden", fügt sie hinzu. Zwar verriet die Schauspielerin nicht, mit wem sie damals zusammen war, doch ist bekannt, dass sie 1993 mit dem Schauspieler Scott Wolf (51, 'The Night Shift') verlobt war. "Fünfzehn Jahre nachdem diese erste Liebe verblasst ist, würde meinem Leben all seine großen Freuden fehlen. Ich wäre nie frei gewesen, ich selbst zu sein - und darum geht dieser Kampf: um Freiheit."

Abschließend fügte sie noch hinzu, dass ihre Gründe für die Abtreibungen "reell" seien, ebenso wie die Gründe aller Frauen. "Das sind unsere Gründe - und gehen euch verdammt nochmal nichts an", so Alyssa Milano.

