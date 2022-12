Allgemein | STAR NEWS

Alyssa Milano ohne Make-up: 50. Geburtstag mit einem ungefilterten Selfie gefeiert

DE Showbiz - Alyssa Milano feierte einen Meilenstein ganz natürlich: An ihrem 50. Geburtstag postete sie am Montag (19. Dezember) ein Selfie von sich auf Instagram, welches sie ungeschminkt und ungefiltert zeigt.

Alyssa Milano hat nichts zu verbergen

"Das ist 50. Kein Filter. Keine Retusche. Kein Make-up. Ich verbringe diesen Tag wie jeden anderen. Ich werde mich etwas bewegen, viel lieben, mich nützlich machen und dankbar sein", schrieb der 'Charmed'-Star. "Ich bin froh, hier zu sein. Genau hier. Zu dieser Zeit. Meiner Zeit. Deiner Zeit." Viele ihrer berühmten Freund*innen lobten Alyssas offenen und relaxten Umgang mit der Zahl 50. "Wunderbar. Ich wünsche dir jeden erdenklichen Segen für die nächsten 50!" schrieb Sarah Rafferty, während Taryn Manning postete: "Du bist 50!!! WTF… Zum Teufel, du hast noch immer ein Babyface, wunderschön." Das fand auch Frances Fisher, die schwärmte: "So ein tolles Bild… Und du siehst aus wie 12!"

Jetzt geht’s erst richtig los

Alyssa lässt sich von einer Zahl wahrlich nicht einschüchtern, und so schreibt sie zu ihrem Bild, dass sie jetzt erst richtig loslegen will. "Es gibt noch so vieles, worauf ich mich freue! Und wisst ihr was? Es war auch okay, zurückzuschauen – wo ich war, wo ich herkam, wie weit ich gekommen bin, wer in mein Leben kam und wer blieb", sinnierte die Schauspielerin und Aktivistin, die sich in der MeToo-Bewegung engagiert. "Danke für all eure Unterstützung und Geburtstagswünsche. Lasst uns am Ball bleiben", schrieb Alyssa Milano an ihrem 50. Geburtstag.

Bild: Instagram - @milano_alyssa