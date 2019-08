Allgemein | STAR NEWS

Trotz Filmkarriere: Kirsten Dunst fühlt sich in Hollywood wie ein Niemand

DE Showbiz - Ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ist ein todsicheres Zeichen dafür, dass man es im Showgeschäft zu etwas gebracht hat. Kirsten Dunst (37), die am Donnerstag (29. August) ihre Plakette enthüllen durfte, sieht das allerdings ein wenig anders.

Keine Anerkennung für Kirsten Dunst?

Die Schauspielerin fühlt sich in der Traumfabrik immer noch "wie ein Niemand", wie sie in der Radio-Sendung 'In-Depth With Larry Flick' verriet. Immerhin habe sie bislang nie eine echte Ehrung für ihre schauspielerischen Leistungen erhalten. "Ich wurde noch nie für etwas nominiert. Vielleicht zweimal für einen Golden Globe, als ich klein war und dann nochmal für 'Fargo'. Ich fühle mich immer wie ein Niemand."

Die Schauspielerin, die schon im Alter von elf Jahren die weibliche Hauptrolle in dem Klassiker 'Interview mit einem Vampir' spielte und hochgelobte Darbietungen in Filmen wie 'Melancholia' gab, wundert sich ein wenig, woran das liegen könnte. "Ich bin ziemlich relaxt. Vielleicht spiele ich das Spiel nicht genug?" Dabei mache sie alles, was von ihr verlangt würde, inklusive Promotion für ihre Filme. Am Ende wisse sie, dass ihre Arbeit das sei, was zählt, "aber es wäre nett, ein wenig Anerkennung von Kollegen zu bekommen."

Tränenreiche Zeremonie

Anerkennung bekommt sie nun in Form des Walk-of-Fame-Sterns und den berührenden Reden ihrer guten Freundin Sofia Coppola (48), die sie als intelligente und würdevolle Schauspielerin ehrte, und ihres Verlobten Jesse Plemons (31), der sie mit seinen Worten zu Tränen rührte: "Ich liebe dich, Keeks, und ich könnte nicht stolzer auf dich sein, als ich es jetzt gerade bin."

© Cover Media