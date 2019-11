Allgemein | STAR NEWS

Kirsten Dunst: Ein zweites Baby ist in Planung

DE Showbiz - Kirsten Dunst (37) hat sich während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel 'Fargo' in ihren Kollegen Jesse Plemons (31) verliebt. Die beiden wurden im vergangenen Jahr Eltern eines Sohnes namens Ennis, auch verlobt haben sie sich bereits. Doch wann die Hochzeit stattfinden soll, steht noch in den Sternen.

Am meisten zählen die Kinder

Gegenüber 'Stellar' hat sich Kirsten über ihre weitere Familienplanung geäußert. Eine Sache sei ihr derzeit wichtiger als die Hochzeit: "Wir wollen noch ein weiteres Kind, und ich will während der Trauung nicht schwanger sein. Ich weiß noch nicht, wann wir es tun werden." Bei so viel Enthusiasmus für ein zweites Kind muss das Muttersein für Kirsten eine überaus positive Erfahrung sein – und tatsächlich ist es das auch, denn der kleine Ennis habe für sie vieles in Perspektive gerückt: "Wenn du ein Kind bekommst, verschwindet alles andere. Am meisten zählen die Kinder."

Kirsten Dunst nennt Jesse öfter mal Ehemann

Erst vor wenigen Monaten waren Spekulationen aufgetaucht, Kirsten und Jesse hätten bereits geheiratet. Als die Schauspielerin im August ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt, bezeichneten sich Kirsten und Jesse gegenseitig als Ehemann und Ehefrau. Das hatten sie allerdings schon vorher gemacht – und beweist gar nichts, wie Kirsten Dunst nun im aktuellen Interview klargestellt hat. Die Hochzeit steht noch aus. Und vielleicht gibt es ja vor der Trauung erst einmal noch ein Kind.