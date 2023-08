Allgemein | STAR NEWS

Trennung von Britney Spears: Sam Asghari bricht sein Schweigen

DE Showbiz - Die Gerüchteküche brodelte wie selten zuvor, nachdem Sam Asghari (29) am Mittwoch die Scheidung von seiner Frau Britney Spears (41) eingereicht hatte. Gerade einmal 14 Monate hatte die Ehe der Sängerin ('…Baby One More Time') mit dem Model und Fitness-Coach gehalten. Die beiden hatte sich 2016 bei einem Videodreh kennengelernt.

Enthüllungen über Britney Spears

Schnell wurde gemunkelt, dass Sam den vor der Hochzeit geschlossenen Ehevertrag neu verhandeln wolle. Sollte man auf seine Forderungen nicht eingehen, so habe er die Enthüllung pikanter Details über seine berühmte Frau in Aussicht gestellt. Auch über die Gründe für die Scheidung wurde viel gemunkelt. Viele sorgen sich um Britneys psychische Gesundheit, zumal ihr Social-Media-Posting am Tag der Einreichung der Scheidung mehr als bizarr anmutete: Sie wolle sich ein Pferd kaufen und könne sich nicht entscheiden, schrieb die Sängerin, die außerdem fragte, ob sie einen pinkfarbenen Cowboyhut tragen solle. Jetzt meldete sich ihr Noch-Mann erstmals selbst zu Wort — und nimmt den Gerüchten ihre Schärfe.

Jetzt spricht Sam Asghari

Am Donnerstag postete Sam Asghari in seiner Instagram Story: "Nach sechs Jahren der Liebe und Hingabe füreinander, haben meine Frau und ich beschlossen, unsere gemeinsame Reise zu beenden. Wir werden uns die Liebe und den Respekt bewahren, den wir füreinander haben. Ich wünsche ihr auf alle Zeiten alles Gute." Er fügte hinz: "Schei** passiert nun mal. Es ist wohl lächerlich, hier auf den Schutz unserer Privatsphäre zu hoffen, daher werde ich die Medien lediglich bitten, höflich und rücksichtsvoll zu sein." Ein Sprecher für Sam gab derweil ein Statement heraus, in dem die Behauptungen über den Ehevertrag abgestritten wurden: "Es gibt viele Gerüchte, die besagen, dass Sam den Ehevertrag anfechten will und gedroht hat, seine Ex-Frau mit Videos auszubeuten. Diese Behauptungen sind allesamt falsch. Es gab nie negative Absichten und die wird es auch weiterhin nicht geben." Sam Asghari werde Britney Spears auch weiterhin unterstützen.

Bild: Sara De Boer/startraksphoto.com

