Sam Asghari wünscht seiner Ex nur das Beste: Britney Spears soll die Welt erobern

DE Showbiz - Sam Asghari (29) wird wohl gewusst haben, was in den Memoiren von Britney Spears (41) steht. Zu dem Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde, waren die beiden nämlich noch liiert. Deshalb ist es wohl auch kein Wunder, dass die Sängerin ('Tonic) nichts Negatives über ihren baldigen Ex-Mann geschrieben hat.

Ein “Geschenk Gottes”

Im Gegenteil, die Musikerin schwärmte über ihn in 'The Woman in Me' als ein "Geschenk Gottes”. Der so Gelobte bedankte sich: "Um ehrlich zu sein, hat mich das zum Lächeln gebracht", sagte der Schauspieler ('Black Montag') am Mittwoch zu einem Paparazzo über den schmeichelhaften Kommentar. Er fügte hinzu: "Ich bin verdammt stolz auf sie, und ich hoffe, dass sie die Welt erobert." Das Paar war sieben Jahren zusammen, ihre Ehe hielt allerdings nur 14 Monate, denn der Fitnesscoach reichte im August wegen "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung ein.

Britney Spears schwärmt von Sam Asghari

Laut 'Page Six' hatte Britney Spears erst zwei Wochen vorher ihr endgültiges Ok für den finalen Text ihrer Autobiografie gegeben. Und so kann sich Sam Asghari freuen, dass nur Positives über ihn drinsteht. "Ich schaue zu ihm auf - die Beständigkeit, mit der er trainiert und ein guter Mann ist, der sich um mich kümmert und mir hilft zu lernen, wie wir füreinander sorgen können", schwärmte die Autorin über ihn. "Er ist eine solche Inspiration und ich bin dankbar."

Die Amerikanerin, die hier offen über die Bevormundung schreibt, der sie seit Teenagerzeiten unterworfen war, macht auch klar, was ihr an ihrem Mann so gefallen hat, denn in einem Punkt war er ganz anders als ihr Vater. "Ich weiß zu schätzen, wie stabil er ist. Ich liebe es, dass er nicht einmal trinkt", schrieb Britney Spears über Sam Asghari.

