Travis Scott: Fans auf seinem Festival verletzt

DE Showbiz - Am 9. November fand zum zweiten Mal das Astroworld Festival von Rapper Travis Scott (28) im NRG Stadium im texanischen Houston statt. Doch kurz vor dem Einlass kam es zu einem Gedränge, bei dem einige Fans über die Absperrungen sprangen und diese anschließend sogar komplett umwarfen.

Travis Scott wünscht den Fans viel Spaß

Einige Fans sollen laut den Nachrichten des regionalen Fernsehsender KHOU sogar mit Bolzenschneidern angereist sein, mit denen sie die Absperrungen durchschneiden wollten. Im Zuge des Ansturms kam es zu Verletzungen, drei Personen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Den Vorfall dokumentiert ein Video des Rappers selbst, das er auf Instagram veröffentlichte: Es zeigt die Fans, wie sie über die Zäune springen und diese umreißen. Im Kommentar wünschte er seinen Fans viel Spaß und forderte sie auf, auf sich aufzupassen - und so richtig Party zu machen.

Zu wenig Security?

Laut 'TMZ' gab das Houston Police Department den Veranstaltern die Schuld an dem Zwischenfall und warf ihnen vor, nicht ausreichend Sicherheitspersonal engagiert zu haben. So hieß es jedenfalls in einem Twitter-Kommentar, der später allerdings erneuert wurde: "Wir arbeiten erfolgreich gemeinsam daran, das größte Musikfestival Houstons (das Astroworldfest im NRG Park) zu unterstützen und stehen in enger Zusammenarbeit mit dem Festival, um sicher zu stellen, dass die Sicherheit des Publikums während des Events gewährleistet wird. Wir freuen uns auf einen erinnerungswürdigen Abend."

Travis Scott wurde schon zweimal festgenommen, in den Jahren 2015 und 2017, weil er Aufstände während seiner Konzerte initiiert haben soll. In diesem Jahr traten unter anderem Migos, Gucci Mane und Megan Thee Stallion während des Festivals auf.