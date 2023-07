Allgemein | STAR NEWS

Nicht gern gesehen unter den Pyramiden: Verwirrung um Travis Scotts Auftritt in Ägypten

DE Showbiz - Ein Konzert unter einem der Weltwunder der Antike gehört selbst für abgebrühte Superstars nicht zum Alltag. Und so ist es kein Wunder, dass Travis Scott (32) sich auf seine Show am Fuße der Pyramiden von Gizeh freut.

Auftrittsgenehmigung entzogen

Wenn es denn stattfindet. Denn das staatstreue ägyptische Musiksyndikat erklärte am Dienstag (18. Juli) in einem Statement, dass man nicht zulassen werde, dass der Rapper wie geplant am 28. Juli an der weltweit bekannten Touristen-Attraktion ein Konzert gibt. Die bereits erteilte Genehmigung werde ihm entzogen, denn laut Agence France-Presse "widerspricht (der Auftritt) der Identität ägyptischer Kultur." Ob die Vereinigung allerdings überhaupt dazu befugt ist, die Show zu untersagen, ist wohl nicht ganz klar.

Wer darf Travis Scott den Auftritt verbieten?

Der Promoter Live Nation, der das Konzert an den Pyramiden für Travis Scott organisiert, versicherte besorgten Fans derweil, dass es "keinerlei Änderungen" beim geplanten Auftritt gebe. "Jegliche Berichte, die das Gegenteil behaupten, sind falsch", hieß es in einem Statement. "Wir können es gar nicht erwarten, 'Utopia' mit euch in Ägypten zu feiern." Am gleichen Tag soll nämlich Travis' viertes Studioalbum mit eben diesem Namen erscheinen.

Das Musiksyndikat hat sich in den letzten Jahren immer stärker gegen Musikrichtungen stark gemacht, welches es als unziemlich betrachtet, darunter vor allem HipHop. Man wolle aber sich aber nicht einmischen, "solange Auftritte nicht gegen die alten Brauchtümer und Traditionen der Ägypter verstoßen." Das befürchtet die Interessengemeinschaft offenbar bei Travis Scott — wie viel Gewicht diese Einschätzung hat, wird sich zeigen.

