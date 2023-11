Allgemein | STAR NEWS

Travis Kelce packt aus: „Amor“ brachte die Romanze mit Taylor Swift in Gang

DE Showbiz - Alle freuen sich mit Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34). Die Sängerin ('Look What You Made Me Do') und der Football-Spieler sind das Paar des Jahres. Doch wie lernten sich der Pop-Superstar und der Tight End der Kansas City Chiefs überhaupt kennen?

"Jemand hat Amor gespielt"

In einem Interview mit dem Magazin 'WJS' plauderte der Sportler jetzt aus, dass ein erster Kontakt im Juli geknüpft wurde, als TayTay mit ihrer Tour in Kansas City vorbeischaute — und zwar im Arrowhead-Stadion, wo die Chiefs spielen. Doch es lief längst nicht alles nach Plan. Schließlich brauchten die beiden sogar einen Matchmaker, um zueinander zu finden. Jemand aus Taylors Kreis erbarmte sich. "Es gab definitiv Leute, die sie kannte, die wussten, wer ich war…Jemand hat Amor gespielt", verriet Travis. Dabei habe er aber nicht gewusst, wer heimlich Liebespfeile abschoss, bis Taylor sich direkt mit ihm in Verbindung setzte. "(Der Amor) sagte mir, was lief und dass ich das Glück habe, dass Taylor auf mich zuging." Dem nicht genug, auch TayTays Familie soll ohne es zu wissen dafür gesorgt haben, dass die Musikerin auf ihn aufmerksam wurde.

Taylor Swift stand vor Travis Kelces Schließfach

"Sie hasst mich bestimmt dafür, dass ich es erzähle", lachte Travis Kelce, "aber als sie nach Arrowhead kam, haben sie ihr die große Kabine als Backstage-Bereich gegeben und ihre Cousins und Cousinen machten Fotos…vor meinem Schließfach." Sein erstes Treffen mit Taylor Swift fand aber nicht in Kansas City statt, sondern in New York, beim Dinner. "Als wir uns in New York trafen, hatten wir schon ein wenig miteinander gesprochen, also wusste ich, dass wir zum Essen gehen konnten und uns gut unterhalten würden, und was dann passiert, passiert eben", so Travis weiter. Erste Gerüchte, dass die beiden ein Paar seien, kamen Mitte September auf, als Taylor Swift beim American Football Travis Kelce zujubelte.

Bild: Faye's Vision/Cover Images

