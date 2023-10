Allgemein | STAR NEWS

Travis Kelce mahnt NFL: Es geht ums Spiel, nicht um Taylor Swift

DE Showbiz - Travis Kelce (33) war in den USA bereits ein Star, aber seit es Gerüchte gibt, dass er die neue Flamme von Pop-Superstar Taylor Swift (33, ‘Shake It Off’) sein könnte, ist der Name des Footballspielers weltweit ein Begriff. Jetzt gestand er, dass die Aufmerksamkeit, die Taylors Anwesenheit bei seinen Spielen bekommt, ihm langsam zu viel wird – die National Football League (NFL) "übertreibt es", findet er.

Taylor Swift auf der VIP-Tribüne

Die letzten beiden Sonntage besuchte die Sängerin die Footballspiele der Kansas City Chiefs und die NFL sorgte dafür, dass sowohl über dieses Spiel als auch über die prominente Zuschauern reichlich berichtet wurde. In ihrem gemeinsamen ‘New Heights’-Podcast diskutierten Travis und sein Bruder und Kollege Jason Kelce darüber, ob die NFL nicht ein wenig zu viel Wind um Taylors plötzliches Interesse am Sport macht. "Ich finde, es ist witzig, wenn sie zeigen, wer alles das Spiel besucht", erklärte Travis. "Es sorgt für mehr Atmosphäre, es ergänzt das, was man sieht. Aber gleichzeitig denke ich... sie übertreiben es etwas, sicher, besonders in meiner Situation... ich glaube, sie machen sich nur einen Spaß daraus." Sein Bruder ergänzte, dass die NFL-Bosse nicht daran gewöhnt seien, dass Superstars die Spiele besuchten, darum zeigten sie sie öfter auf den Leinwänden im Stadion. "NFL sagt damit ‘Schaut euch all diese A-List-Stars bei diesem Spiel an! Zeigt sie, zeigt sie'", erklärte Jason, der für die Philadelphia Eagles spielt. "Man zeigt sie einmal, zeigt den Leuten, dass sie da sind, vielleicht ein kleiner Clip nach einem Touchdown, aber man sollte es nicht übertreiben. Die Leute sind da, um das Spiel zu sehen. Es war echt viel."

Taylor kam mit berühmter Verstärkung

Am vergangenen Sonntag (1. Oktober) erschien Taylor noch dazu mit prominenten Freunden zum Spiel: Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman und Sophie Turner waren unter anderem ebenfalls im Publikum. Ihr Erscheinen sicherte der ‘Sunday Night Football Show’ von NBS Top-Einschaltquoten. In einem anderen Gespräch, das Travis beim ‘Chasin' It with Trey Wingo and Chase Daniel’-Podcast führte, wurde er gefragt, ob er mit der medialen Aufmerksamkeit gerechnet hatte, den seine angebliche Romanze mit Taylor Swift genießt. "Mann, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Und du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwer anders es geahnt hätte, aber ich kann jetzt auch nicht sauer sein, dass es so gekommen ist. Das gebe ich zu", erklärte Travis Kelce, der dank Taylor Swift in aller Munde ist.

