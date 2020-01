Allgemein | STAR NEWS

Traurige Diagnose: Ozzy Osbourne hat Parkinson

DE Showbiz - Ozzy Osbourne (71) hat leider unter der Parkinson-Krankheit, einem langsam fortschreitenden Verlust von Nervenzellen. Am Dienstag (21. Januar) sprach der Rocker ('Dreamer') erstmals in einem gemeinsamen Interview mit seiner Frau Sharon Osbourne (67) in der Sendung 'Good Morning America' über seine Diagnose.

Eine Krankheit nach der anderen

So sollen Ärzte die Krankheit schon im Februar 2019 festgestellt haben. "Es ist Parkin II, eine Form von Parkinson", erklärte Sharon. "Es gibt so viele verschiedenen Formen. Es handelt sich dabei auf keinen Fall um ein Todesurteil, aber es betrifft bestimmte Nerven im Körper. Man hat einen guten Tag und dann noch einen guten Tag und dann folgt ein schlechter." Ozzy fügte hinzu, dass die gesamte Familie ein schweres Jahr hinter sich hat: "Ich musste eine OP am Hals über mich ergehen lassen, die alle meine Nerven eindrückte. Mein Arm fühlte sich danach taub an. Meine Beine werden ständig kalt. Ich weiß nicht, was von der Parkinson-Krankheit herrührt … es ist ein seltsames Gefühl."

Ozzy Osbourne will seine Tour nachholen

Ozzy Osbourne hat einen Großteil des gerade zu Ende gegangen Jahres damit verbracht, sich von einem Sturz in seinem Haus zu erholen. Dabei waren Metallplatten verrutscht, die ihm nach einem Unfall mit einem Quad im Jahre 2003 eingesetzt worden waren. Dennoch ist der ehemalige Black-Sabbath-Sänger zuversichtlich, dass er in diesem Jahr seine verschobene Tour nachholen kann. Zumindest wird sich Ozzy nach der Parkinson-Enthüllung wohl erleichtert fühlen. In der Vergangenheit war er aufgrund seines Zitterns mehrfach auf die Krankheit angesprochen worden, hatte aber immer verneint, daran zu leiden. Schon vor der Tour dürfen sich Fans übrigens auf einen Leckerbissen freuen: Am 21. Februar erscheint Ozzy Osbournes neues Album 'Ordinary Man'.