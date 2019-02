Allgemein | STAR NEWS

Schwere Grippe: Ozzy Osbourne im Krankenhaus

Ozzy Osbourne ('Paranoid') macht nicht den Eindruck, als lasse er sich leicht erschüttern. Doch man sollte nicht vergessen, dass der ehemalige Sänger der Kultband Black Sabbath schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und darüber hinaus auch nicht immer gesund gelebt hat. Rächt sich der wilde Lebensstil jetzt?

Auf schnellstem Weg

Am Mittwochabend [6. Februar] meldete sich Ozzys Frau Sharon (66) auf Twitter zu Wort: "Einige von euch mögen es ja bereits wissen, aber Ozzy ist mit Grippe-Komplikationen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Seine Ärzte glauben, dass er sich so auf schnellstem Wege wieder davon erholen wird. Wir danken euch allen für eure Anteilnahme und Liebe." Wie lange der 'Fürst der Dunkelheit' im Hospital verweilen muss, steht wohl zurzeit noch nicht fest.

"Alles, was ich anfasse, wird zu Sch***e"

Erst vergangene Woche hatte die Absage des europäischen Teils seiner Welttournee für Besorgnis bei Ozzys Fans gesorgt. Dieser hatte sich

entschuldigt, er habe zurzeit einfach eine üble Pechsträhne: "Ich bin am Boden zerstört, dass ich die europäischen Konzerte absagen muss.

Seit Oktober wird alles, was ich anfasse zu Sch***e", ärgerte sich Ozzy Osbourne in einem Statement. "Erst die Staphylokokken-Entzündung in meinem Daumen, und jetzt hab ich mir eine Grippe und Bronchitis eingefangen." Dann kann es ja eigentlich nur noch aufwärts gehen!

