Allgemein | STAR NEWS

Traumschiff: Collien Ulmen-Fernandes geht als Schiffsärztin an Bord

DE Deutsche Promis - Nach zehn Jahren verabschiedete sich Dr. Sander, gespielt von Nick Wilder (68), in der Weihnachtsfolge von seiner Arztpraxis auf dem ZDF-'Traumschiff'. Seine Nachfolge soll nun laut 't-online' Collien Ulmen-Fernandes (39) antreten – doch ein längeres Engagement soll es voraussichtlich nicht werden.

Dr. Sander war ein Publikumsliebling

Nick Wilder war nach zehn Jahren auf den Weltmeeren bereit, seine Rolle als Schiffsarzt Dr. Sander an den Nagel zu hängen – laut Drehbuch der Liebe wegen. Der Schiffsarzt verliebte sich in eine Ärztin, die ihr Leben auf dem Festland nicht aufgeben will und ihn stattdessen bewegt, mit ihr sesshaft zu werden. Gespielt wurde sie passenderweise von Wilders Ehefrau, Schauspielerin Christine Mayn (58).

Bevor der beliebte Mediziner zur Landratte wurde, übergab er an Schauspielerin Sina Tkotsch (30), die seine Nachfolgerin Dr. Julia Brand spielt. Allerdings soll dies nur ein kurzes Gastspiel gewesen sein: Nach dem zwei Folgen, die zu Weihnachten und Neujahr im ZDF zu sehen waren, wird Collien Ulmen-Fernandes in der Osterfolge bereits das Stethoskop von ihr übernehmen.

Wie lange bleibt Collien Ulmen-Fernandes?

Auch Collien Ulmen-Fernandes wird voraussichtlich nicht viele Jahre lang die Schiffspraxis führen, so wie es Nick Wilder und Horst Naumann, der als Doc Schörder bei den Traumschiff-Fans unvergessen ist, taten. "Die Rolle der Schiffsärztin/des Schiffsarztes wird künftig immer wieder von wechselnden Personen ausgefüllt. In der 'Traumschiff'-Folge, die an Ostern 2021 ausgestrahlt werden wird, ist Collien Ulmen-Fernandes als Schiffsärztin zu sehen", verriet eine Sprecherin des ZDF gegenüber 'Bild'. Mann darf also jetzt schon gespannt sein, wer danach den Puls der Passagiere fühlen wird.