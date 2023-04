Allgemein | STAR NEWS

Spontan ausgewandert: Collien Ulmen-Fernandes über ihr neues Leben am Mittelmeer

DE Deutsche Promis - Für Collien Ulmen-Fernandes (41) und Christian Ulmen (47) führte ein kurzfristiger Urlaub zum neuen Heim auf Mallorca. Die Familie fühlt sich auf der Mittelmeerinsel glücklicher und kreativer, schwärmte die Moderatorin.

Flucht nach Mallorca

Collien erinnerte sich, wie unverhofft sie zu ihrem neuen Wohnsitz kam: "Mir wurde letztes Jahr ein Dreh abgesagt, das Wetter war schlecht und wir wollten einen spontanen Ausflug machen. Christian meinte dann: ‘In drei Stunden geht ein Flieger nach Mallorca. Schaffst du es, so schnell die Koffer zu packen?’" berichtete sie ‘bunte.de’. Dank ihrer Reiseerfahrung saß die Familie also binnen Stunden im Flieger gen Süden. Dort ging es Schlag auf Schlag: "Auf der Insel hatte Christian dann noch spontan die Idee, einfach mal ein paar Häuser anzuschauen, die zum Verkauf standen. Wir hatten am nächsten Tag einen Besichtigungstermin und haben das Haus sofort gekauft. Die Entscheidung dauerte eineinhalb Tage – und erst danach haben wir überlegt, wie wir jetzt weitermachen."

Collien Ulmen-Fernandes ist glücklich

"Diese Weite ist unglaublich schön und berührt mich jedes Mal auf einzigartige Weise, ich bin hier viel kreativer und gelassener. Wir waren uns sehr schnell einig, dass Potsdam da momentan nicht mithalten kann", schwärmte Collien. "Ist wirklich ein Traum und der perfekte Ort, um Kraft zu tanken." Einen zweiten Wohnsitz in Deutschland werde die Familie aber behalten, auch ihrer zehnjährigen Tochter zuliebe, die den Spontanumzug erstaunlich gut verkraftet hat. Wie spontan ihr Ehemann sein kann, erfuhr Collien auch, als die sich einen Hund wünschte. "Wir haben jetzt übrigens einen Hund", sagte Christian ihr am Telefon, während sie bei Dreharbeiten war. Während sie stets lange überlegen würde, wäre er jemand, der einfach handelt. "Mir tut das gut, weil er die Dinge anpackt", erklärte sie. Aktuell weilt sie statt auf der Trauminsel auf dem ZDF-'Traumschiff', um neue Folgen zu drehen. Als Schiffsärztin hat sie wie immer viel zu tun: "Harter Arbeitstag: Drei mal Herpes, fünf eingewachsene Zehennägel und dann kam noch der Kapitän mit nem Aua am Knie und wollt ‘n Bärchen-Pflaster... ", scherzte Collien Ulmen-Fernandes am Dienstag (4. April) auf Instagram.

