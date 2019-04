Allgemein | STAR NEWS

Trauer um Jens: Manche Momente sind besonders schwer für Daniela Büchner

Jens Büchners (†49) plötzlicher Tod an Lungenkrebs im vergangenen November erschütterte die Menschen nicht nur zutiefst, sondern rückte auch seine Witwe Daniela (41) in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Wie kommt die Mutter der kleinen Zwillinge Diego und Jenna (2) mit ihrer neuen Rolle zurecht?

"Heute ist wieder so ein Tag"

Die Reality-Darstellerin ('Goodbye Deutschland! Die Auswanderer') hat gute und schlechte Tage, wie ihre Instagram-Postings vermuten lassen. Zum einen steht sie wieder vor der Kamera, will auch Jens' Lebenswerk, das Café Faneteria auf Mallorca, weiterführen. Zum anderen wird Daniela Büchner manchmal einfach von ihren Gefühlen überwältigt und das Leben ohne Jens wird zu viel. "Heute ich wieder so ein Tag, an dem ich dich unendlich vermisse", schreibt sie am Montag [8. April] in ihrer Instagram Story. "Ich möchte deine Stimme hören, dich umarmen, spüren, dass du da bist. Du fehlst mir."

"Kleine Monster" spenden Trost

Trost findet die Mutter vor allem bei ihren kleinen Zwillingen. Ein kurzer Clip zeigt, wie mit Daniela Büchner mit ihrem Nachwuchs schmust. "Balsam für meine Seele", schreibt sie dazu.

Am Dienstagmorgen werden Dannis Fans dann von einem Video geweckt, auf dem die Kleinen mit ihrer Mutter allen Followern ein 'Guten Morgen' auf Deutsch und Spanisch wünschen. "Ihr seid kleine Monster", sagt Mama liebevoll zu die quietschlebendigen Kids. Es ist eindeutig, wo Danni Büchner ihren Trost findet: In seinen Kindern lebt Jens Büchner weiter.

© Cover Media