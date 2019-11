Allgemein | STAR NEWS

Danni Büchner: Sie blick nach vorn mit neuem Look

DE German Stars - Daniela Büchner (41) kommt nicht zur Ruhe. Erst vergangene Woche (30. Oktober) musste sich die Witwe von Reality-Star Jens Büchner (†49, 'Goodbye Deutschland') durch den Tag kämpfen, der sein 50. Geburtstag gewesen wäre. Und in nicht einmal zwei Wochen jährt sich Jens' Todestag zum ersten Mal.

Feiern auf dem Kiez

Der Kult-Auswanderer war am 17. November 2018 auf Mallorca an Lungenkrebs gestorben. Seitdem schlägt sich Danni tapfer durchs Leben, hat sogar das gemeinsame Lebenswerk, das Café Faneteria in Cala Millor, wiedereröffnet und kümmert sich um die Kinder, darunter die Zwillinge Diego und Jenna (3). Doch von ihrem schweren Schicksal will sich die Unternehmerin nicht unterkriegen lassen. Schon zu Jens' Geburtstag wählte Danni eine eher ungewöhnliche Form des Gedenkens: Sie feierte mit Kiez-Größe Olivia Jones (49) seinen Ehrentag. Es sei der sehnlichste Wunsch ihres Mannes gewesen, erklärte Daniela, die sich von ihrer Trauer nicht überwältigen lassen will.

Daniela Büchner war beim Friseur

Jetzt hat sich die Reality-Queen erneut auf Instagram zu Wort gemeldet. Kurz vor Jens' Todestag wartet sie für ihre Fans mit einem neuen Look auf. Verschwunden sind die glatten blonden Haare, es grüßt ein frecher lockiger Bob in schwarz mit blonden Spitzen. "Man muss etwas neues wagen, wenn man sich neu erfinden wird", schrieb Danni neben ihr Selfie und nahm die bissigen Kommentare auch gleich vorweg: "So, habe mir schon mal Popcorn besorgt, um mich hier über einige Kommentare zu amüsieren." Das wäre aber gar nicht nötig gewesen, denn bis auf die üblichen Hater waren die Follower begeistert: "Chic siehste aus, steht dir!" Es sieht ganz so aus, als habe Danni Büchner sich und der Welt bewiesen: Es geht voran.