Tränen auf der Bühne: Oli P. in Sorge um seine Frau Pauline

DE German Stars - Oli P. (41) und seine Ehefrau Pauline (33) sind schon seit zwölf Jahren ein Paar, doch seit einem Jahrzehnt überschattet eine schwere Erkrankung ihr Glück. Jetzt musste Pauline operiert werden und erholt sich zwar langsam von dem Eingriff, fühlt sich aber immer noch sehr schwach.

Oli P. allein bei der Schlagerlovestory.2020

Deshalb konnte Pauline am Samstag (6. Juni) auch nicht wie geplant mit ihrem Mann in der TV-Show 'Schlagerlovestory.2020' auftreten. Moderator Florian Silbereisen erklärte in der Sendung: "Zum Glück geht es Pauline mittlerweile ein bisschen besser. Leider ist sie noch nicht fit genug für einen großen Showauftritt. Deshalb singt Oli für seine Pauline und für alle Paare, die gerade eine schwierige Zeit durchstehen, das Lied, das die beiden so sehr verbindet."

Während Oli P. das Lied Kleine Taschenlampe brenn, das ursprünglich von Nena und Markus gesungen wurde, alleine sang, wurden Bilder von Pauline bei ihrem Gesangspart eingespielt. Kein Wunder, dass dem Sänger die Tränen kamen.

OP-Erfolg ist noch ungewiss

Auch wenn Pauline ihre Operation zum Glück gut überstanden hat, dauert es noch ein langes Jahr, bis die beiden sicher sein können, dass der Eingriff den erwünschten Effekt erzielt hat. Bis dahin möchten die beiden nicht darüber sprechen, um welche Krankheit es sich im Einzelnen handelt.

"Manchmal kann sie ein paar Stunden am Alltag teilnehmen und manchmal ist sie dazu noch zu schwach", sagte Oli P. im 'Bild'-Interview. "Sie nimmt sich jetzt die Zeit, die sie braucht, um ganz gesund zu werden." Pauline kann sich in dieser Zeit voll auf ihren Mann verlassen: Auf einem Feldbett kampiert er in der Kölner Uni-Klinik an ihrer Seite.

"Wir lieben uns so sehr und dieses Lied bringt das perfekt zum Ausdruck. Wir haben uns in unserer Beziehung noch nie gestritten. Wir machen immer alles gemeinsam und für den Anderen", sagte Oli P. zu 'Bild'. Hoffentlich haben die beiden zusammen noch viele glückliche Jahre vor sich.