Oli.P : Alles für die Umwelt

DE Deutsche Promis - Oli.P (43) ist verantwortungsbewusst. Der Sänger ('Flugzeuge im Bauch') trägt seinen Teil dazu bei, dass die Umwelt ein wenig geschont wird und hofft darauf, dass immer mehr mitmachen.

Elektrisch unterwegs

Viele Menschen reden nur davon, dass man den Klimawandel aufhalten muss, aber der Star tut auch etwas dafür. "Seit gut zweieinhalb, drei Jahren verzichten meine Frau und ich strikt auf Plastik, Fast Fashion und ziehen alles durch, um nachhaltiger und besser zu leben", erklärte der Berliner gegenüber 't-online'. "In Berlin fahre ich nur mit dem Elektroauto oder mit dem Fahrrad, die meisten Arbeitsstrecken versuche ich mit dem Zug zu fahren, was leider nicht immer so gut klappt." Der Moderator hofft, dass seine Generation noch offener wird und Lebensmittel nicht mehr so verschwendet.

Oli.P ist mit seiner Frau das Vorzeigepaar für Nachhaltigkeit

Es hilft natürlich, dass seine Frau Pauline ebenso denkt. Für sie hat es auch einen gesundheitlichen Aspekt, denn bei ihr musste vor Kurzem ein Hirntumor operiert werden, und so etwas lässt einen schon über den eigenen Lebensstil nachdenken. Zum Glück verlief die OP erfolgreich. Für Oli.P ist seine Pauline, die er 2014 heirate, die ganz große Liebe: "Wir haben uns in all den Jahren noch nie gestritten. Zwischen uns gibt es kein böses Wort. Das Leben mit Pauline ist das Purste an Liebe, das ich jemals erfahren durfte. Wir sind alles füreinander. Beste Freunde und Liebende. Ich kreise um meine Frau. Sie ist für mich das Allerwichtigste im Leben", schwärmte Oli.P unlängst im Interview mit 'Bunte'.

Bild: Sebastian Willnow/picture-alliance/Cover Images